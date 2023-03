Lezers reageren op vervangen ‘woke’ portretten in Arenbergschouwburg: ‘Tragisch voorspelbare kramp’

Op vraag van het Antwerpse stadsbestuur moet de Arenbergschouwburg vier hedendaagse fotoportretten in de trappenhal opnieuw vervangen door de oorspronkelijke schilderijen van historische figuren. Hoe kijkt u naar de kwestie? Een selectie uit de inzendingen.

Klaar als een klontje

De tactiek van N-VA is stilaan zo klaar als een (vooralsnog niet gecanceld) klontje witte suiker: de mensen zo bang mogelijk maken voor het spook van woke en zichzelf als partij opwerpen als de hoeders van ‘onze’ tradities en cultuur. Bij gebrek aan echte politieke verwezenlijkingen om zich over op de borst te kloppen moet dit het thema van de verkiezingen worden. Deze zaak heeft echter in de verste verte niets te maken met de vaak overbelichte excessen van de wokecultuur. Vier schilderijen werden vervangen door het werk van een hedendaagse kunstenaar, de andere portretten zijn nog steeds witte mannen, hoezo cancelcultuur? Dit is niet meer dan een kunstzinnig initiatief valselijk gaan framen voor eigen politiek gewin. Een bestuur dat meent te moeten ingrijpen in de werking van een museum en meent er een kunstenaar te moeten gaan cancelen dat is cancelcultuur van de bovenste plank. Ik hoop dat men er op het Schoon Verdiep de ironie van inziet.

Sebastien Van Wetter, Ronse

Voorspelbare kramp

Tragisch voorspelbare kramp van een (steeds meer ultra) rechtse partij die systematisch de geschiedenis herleidt tot een dienaar van een nationalistische mythe. De toekomst vraagt een heden dat het verleden in twijfel trekt, steeds opnieuw en daardoor respectvolle discussies stimuleert. Woke vertoont mooie en lelijke kenmerken, allemaal een reflectie meer dan waard.

Guy Redig, Borgerhout

Domme zet

Een domme zet van Arenberg. Ik word het paternalisme van links stilletjes moe. Iets vervangen dat een geschiedenis heeft van meer dan 200 jaar: hoe help je hier iemand mee? We hebben nood aan een nuchter centrum.

Abdelatif Ait Ahmed, Antwerpen

Aandacht afleiden

N-VA trekt keer op keer de ‘woke’-kaart om reacties uit te lokken en de aandacht af te leiden van een gebroken Vlaams beleid. Terwijl onderwijs aan het breken is onder een stijgend lerarentekort, terwijl de huizenmarkt onder N-VA-minister Diependaele onbetaalbaar is geworden, terwijl een ‘War in Drugs’ enkel resulteert in rondvliegende granaten. Terwijl al die zaken fout lopen kiest N-VA om te praten over ‘woke’. Kiest De Wever om op tour te gaan over ‘woke’. ‘Woke’ is stilaan een schild geworden voor ruggengraatloze politici om verantwoordelijkheid af te wenden.

Sacco De Mesmaeker, Boechout

Correcter beeld

1) Jammer dat dit onder de noemer van ‘woke’ komt, terwijl men gewoon de hedendaagse realiteit wil weergeven, zowel op de planken, als in het gebouw. Dat is niet woke, dat is eerlijk en gaat over respect.

2) Het gaat niet over het verwijderen van blanke mannen, hoe kortzichtig is dat? Het gaat over een correcter beeld van onze samenleving, die nu eenmaal gemengd en gekleurd is.

3) Als we ervan uitgaan dat er beelden hangen van personen die Antwerpen groot hebben gemaakt, moeten we de eerlijkheid hebben om ook daarin correct zijn. Niet enkel witte mannen hebben Antwerpen groot gemaakt of dingen gerealiseerd, maar ook vrouwen. En vooral gewone mensen die ook gestorven zijn, bijvoorbeeld om de kathedraal te bouwen. Laten we dan ook gewone mensen verheerlijken en niet alleen de mannen die op dat moment ‘groot’ waren.

Nele Yperman, Kapellen

Kunst & geschiedenis

Was er iets mis met de oorspronkelijke kunstwerken? Geschiedenis en kunst gaan altijd samen. Hier vond men het blijkbaar nodig het verleden gewoon te vervangen door een actuele ‘trend’. Het is een correcte beslissing om dat terug te draaien.

Jan van Tilburg, Borgerhout

Géén censuur

Dit is géén censuur van het stadsbestuur. Ze verbieden de foto’s van Mous Lamrabat niet. Die mogen elders worden gehangen. N-VA is een conservatieve partij die in democratische verkiezingen door de bevolking gekozen werd. Het is normaal dat zij haar behoudsgezinde klemtonen legt. Woke verbiedt en schrapt wél en is derhalve gevaarlijk.

Jos Pierreux, Knokke

Sfeer en schoonheid

Toen ik begin januari in den Arenberg kwam viel mijn mond open van verbazing: het gebouw ademde sfeer en schoonheid. Ook de foto’s vielen op, vooral vanwege het contrast met die ‘historische’ schilderijen. Ze gaven de ruimte nog een extra cachet. Ik vraag me af wie de historische figuren ontwaart in die gekunsteld geschilderde portretten, laat staan ze correct kan situeren in de geschiedenis van stad en vaderland.

Graag had ik ook van het stadsbestuur een definitie van ‘woke’ ontvangen. Het lijkt er op dat alles wat niet in hun kraam past in dat vakje gestopt wordt. Ik dacht dat woke fatsoen en respect voor de medemens inhield. Misschien kan het stadsbestuur van Antwerpen beter een beetje meer woke zijn in plaats van er zo’n schrik van te hebben?

Jef Bauwens, Bornem

Het gaat te snel voor velen

Tijden veranderen, dus schilderijen, beelden en andere kunst mogen dat ook. Probleem is dat dit in sneltempo gebeurt, waardoor een groot deel van de bevolking niet mee is met deze veranderingen. Daar schuilt het ‘woke gevoel’ dat velen hebben: de veranderingen worden doorgevoerd door een kleine minderheid die een nieuwe moraal wil opleggen. Of dit daadwerkelijk zo is, is zodoende niet belangrijk, daar het alleszins wel zo overkomt.

Bastiaan Depré, Perk

Grappig

De ‘superioriteit’ van de blanke hetero man wordt in vraag gesteld. En die blanke man kan daar niet tegen. Ik vind het grappig, als blanke vrouw opgegroeid in België in de jaren ‘70 en ‘80, toen het normaal was om steeds in vraag gesteld te worden door die mannen die álles beslisten. Ik raad alle hetero mannen die niet kunnen omgaan met ‘wokeness’ naar de film Tár te gaan kijken. Er is één scène in de film significant: hoe een mannelijke student, door de hoofdrolspeelster in het openbaar vernederd wordt... Daar zie je wat álle minderheden ‘dagelijks’ meemaken. Die ‘pijn’ van ‘niet gezien of erkend’ te worden, bestaat al sinds het ontstaan van het patriarchaat... Deal with it, beste hetero man, stel jezelf open en stel jezelf in vraag in plaats van bitter, boos en cynisch te worden. Oplossing voor de Arenberg: wisselend de stukken tentoonstellen? Om het half jaar, bijvoorbeeld. Iedereen blij?

Elke Celen, Diest

Zoals het was

Het is nog maar eens duidelijk dat N-VA eng wil vasthouden aan wat ‘altijd zo geweest is’. Op deze manier wordt er alweer gepolariseerd en vecht N-VA zijn denkbeeldige oorlog met ‘woke’ uit. Niet willen openstaan voor een veranderende wereld is niet alleen kwalijk, maar ook gevaarlijk. Hoe wordt geschiedenis in godsnaam gewist door een paar moderne foto’s? En wat bedoelt N-VA met ‘wokecultuur’? Wat is er fout met een open mind?

Lieve Huyghe, Serskamp

Scoren met oneliners

Beide reeksen portretten zijn prachtig en kunnen gerust naast elkaar bestaan . Geschiedenis stopt niet maar evolueert. Ik heb persoonlijk meer tegen de contrawoke beweging omdat zij naar mijn gevoel de dingen alleen maar op de spits drijven en een gedegen open debat in de weg staan. Scoren met oneliners holt het maatschappelijk debat alleen maar uit. En daarom moet de reeks van Mous blijven omdat we niet alleen brave vrouwen moeten zijn die luisteren naar blanke witte mannen.

Eva Hauman, Zwijndrecht

Hypocrisie

De hypocrisie van de mensen die deze beslissing hebben genomen stuit tegen de borst. Cultuurschepen Ait Daoud zegt dat de directie aan cancelcultuur doet door bepaalde schilderijen daar niet te hangen. Als je meegaat in deze logica, doet zij toch even goed aan cancelcultuur door het werk van Lambarat daar weg te halen?

Waarom kan een schilder die al 400 jaar dood is wel gecanceld worden, en een hedendaagse Belgische fotograaf niet? De uitspraak van provinciaal gedeputeerde Lemmens is al even hypocriet. Hij beweert dat er geschiedenis gewist wordt door deze schilderijen weg te halen - uiteraard onder invloed van het nieuwe stopwoordje dat tegenwoordig de oorzaak van alle kwaad in onze maatschappij is: de wokecultuur. Maar wist hij dan zelf geen hedendaagse geschiedenis uit door deze portretten te laten verplaatsen?

Waarom is het aan een politieke partij om te bepalen welke geschiedenis relevant is en welke niet? Het staat Arenberg vrij om zijn ruimte in te richten zoals zij dat zelf willen. Deze schilderijen zijn geen erkende monumenten, en er is bijgevolg geen enkele verplichting om ze al of niet op te hangen. Als deze schilderijen werkelijk zo belangrijk zijn voor schepen Ait Daoud, dan moet zij maar de correcte procedure inzetten om deze schilderijen te laten beschermen.

Saillant dat de partij die telkens voorop loopt wanneer het gaat over (te) verregaande overheidsinmenging het nu plotseling wel acceptabel vindt om zich bezig te houden met welke cultuur een cultuurhuis mag aanbieden. Gaan ze hierna bekijken of het inhoudelijke programma van Arenberg de geschiedenis niet te veel uitwist?

De uitspraak over onze geschiedenis wissen is naast de kwestie. Als ik de Arenberg bezoek, doe ik dat echt niet om een geschiedenisles te krijgen over 16e-eeuwse burgemeesters. Dan doe ik dat om naar een theaterstuk te gaan kijken.

Koen Van Roosbroeck Antwerpen

Niet oké

Ik vind dat oké, zonder daarom hevig voor te zijn. Ik begrijp dat de fotograaf teleurgesteld is, maar ergens is het niet oké om zomaar historisch erfgoed opzij te schuiven voor de smaak van het moment. En nog minder om een politiek statement te maken, iets wat ‘culturo’s’ net iets te frequent doen.

Rudi Jacobs, Antwerpen

Politieke profilering

Dit is duidelijk een geforceerde poging van N-VA om zichzelf te profileren in een onbestaand conflict en brengt ook grote implicaties met zich mee. Is het aan de politieke klasse nu om te gaan opereren als cultuur censuur waarbij zij gaan beslissen wat wel en niet mag? Waar houdt dat op? Mogen we volgens N-VA nu nooit meer iets veranderen in musea en cultuurplaatsen want dan zouden we “de geschiedenis aan het wissen zijn?” Het lijkt mij dat het af en toe afwisselen van wat er tentoongesteld wordt net de aandacht fris houdt voor wat er hangt. Dat is toch wat we willen? Dat mensen aandacht hebben voor cultuur, dat er actieve interactie is met cultuur? Hoe kan dat als alles star hetzelfde moet blijven? Ten slotte het taalgebruik, geschiedenis wissen. Dat roept direct beelden op van vernietigen en laten verdwijnen wat compleet onzinnig is en enkel bijdraagt aan een wij tegen zij; alles of niets verhaal dat enkel maar dient voor politiek gewin op kap van cultuur. Ik vind dus niet dat het stadsbestuur iets te zeggen zou mogen hebben over wat er precies waar tentoongesteld wordt in welk cultuur gebouw dan ook. Het enige dat het stadsbestuur in die kwestie bij te brengen heeft is waken over het goed conserveren en bewaren van ons cultureel erfgoed door daarvoor afdoende middelen te voorzien, wedden dat daar opeens geen geld meer voor is?

Nick De Meersman, Gent

Veranderlijk

Cultuur is veranderlijk, net zoals een stad, die nooit op zichzelf staat. Dat je dan effectief enkel stoffige doeken wil laten hangen, gaat eigenlijk ook in tegen alles wat een stad is, of een theaterzaal. Portretten zijn een weerspiegeling van een persoon in een bepaalde tijdsgeest. Waarom zou je énkel naar het verleden verwijzen en daarbij het heden en de toekomst negeren?

Philippe Corthout, Antwerpen

War on beauty

De stad neemt een correcte beslissing. Al te lang wordt elke vorm van schoonheid en geschiedenis zoveel mogelijk verbannen of verwijderd. Roger Scruton heeft het over ‘the war on beauty’. Deze foto’s worden trouwens gewoon verplaatst, niet verwijderd of vernietigd.

Stijn Cleemput, Gierle

De zoveelste vijand

De N-VA gaat in haar strijd tegen de ‘cancelcultuur’, hiervoor allicht aangespoord door het jongste pamflet van haar voorzitter, zelf aan het cancelen. Ze heeft met het oog op de verkiezingen de zoveelste vijand gevonden. Het is duidelijk dat ze geen boodschap heeft aan de leuze van de Wiener Secession, maar ze is wat dat betreft natuurlijk niet de eerste of de enige.

Gerd Daniels, Keerbergen