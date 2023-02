Lezers reageren: ‘Kraken is het probleem niet’

Kraken is het probleem niet

Het kraakpand in de Paleizenstraat is weer netjes dichtgetimmerd. Veel ex-bewoners kamperen nu in het licht van leegstaande kantoorgebouwen. (Brussel alleen telt zo’n 6,5 miljoen vierkante meter leegstand.)

Het zijn kille tijden, ondanks het vreugdevuur aan meningen over daklozen, krakers en vluchtelingen.

Naar schatting één op zeven aardbewoners woont ergens zonder recht of titel. Zo universeel is de nood om een dak boven je hoofd te hebben, zo alomtegenwoordig het gebrek aan een menswaardige, betaalbare thuis.

Kraken is het probleem niet. Het zijn de omstandigheden waarin mensen gedwongen worden te kraken. Het onveilige, onhygiënische samenhokken met talloze andere “ongewensten”, toegewezen op de macht van het getal. Het juridisch kader dat sinds jaar en dag privébezit laat primeren boven het recht op onderdak, bescherming of asiel.

En uiteindelijk het strafbaar stellen van kraken – wat neerkomt op een feitelijke criminalisering van dakloosheid.

Laten we eerlijk zijn. Het is een ideologische keuze om mensen in abjecte armoede als beesten te behandelen. Het is een politiek strategische keuze om vluchtelingen (politiek of economisch, met of zonder papieren, vers aangekomen of “uitbehandeld”) op straat te slapen te leggen.

Dit dient simpelweg ter afschrikking van anderen die op ons goed hart beroep willen doen.

Kraken is de oudste vorm van bewoning. En het zal zeker ook de laatste zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het warmer wordende de klimaat de grootste volksverhuizingen veroorzaken sinds de primaten uit hun bomen klommen.

Maar geen nood: wanneer de geschiedenis aanklopt, dan trekken we hier de gordijnen dicht en geven we niet thuis.

Jelle Joseph, Gentbrugge

Lesuren Nederlands

In het artikel ‘Frustratie over minder lesuren aardrijkskunde en geschiedenis: ‘Dit is een catastrofe’’ (DM 16/2) staat o.a. dat de uren Nederlands in de richtinggevende lessentabellen van het GO! onderwijs overal stijgen.

Ik geef Nederlands in de derde graad aso (doorstroom). In alle richtingen, op de school waar ik sta, worden vandaag 8 uren Nederlands in de derde graad voorzien. De nieuwe lessentabellen tonen toch iets anders dan een algehele stijging van de uren Nederlands.

Studierichtingen zonder specifieke focus op moderne talen, bv. humane wetenschappen of wiskunde-wetenschappen derde graad, krijgen vandaag 8 en morgen 7 uren. Studierichtingen gecombineerd met moderne talen, bv. economie-moderne talen derde graad, krijgen vandaag en morgen 8 uren. Slechts één richting, een studierichting die vandaag niet bestaat, namelijk moderne talen derde graad, heeft morgen meer uren Nederlands: namelijk 10 uren.

Wetende dat de media reeds eerder meermaals aangegeven hebben dat de schrijf- en leesvaardigheid bij jonge mensen jaar na jaar daalt. Wetende dat een goede beheersing van het Nederlands onontbeerlijk is om dagelijks te communiceren, andere vakken te begrijpen én verder te studeren (wat toch belangrijk is voor aso-/doorstroom-richtingen). Wetende dat er Vlaamse toetsen gepland worden voor o.a. Nederlands, omdat Nederlands zo cruciaal is. Wie begrijpt dan de keuzes van het GO!?

Sonny Van de Steene, leerkracht Nederlands