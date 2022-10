Lezers reageren: ‘Jambon bedoelt: we nemen het risico om een moeder, een geliefde, een kind dood te rijden’

‘We nemen het risico’

Bijna elke dag van het jaar dompelen haast en snelheid een Vlaams gezin in diepe rouw. Ergens in Vlaanderen komt een ouder of kind niet meer thuis. Elke dag opnieuw.

De verklaring voor het hoge aantal verkeersdoden in ons gewest is niet ver te zoeken. We vinden het oké om te snel te rijden. “We nemen het risico”, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Daarmee bedoelt hij niet het risico op een boete. Hij bedoelt: we nemen het risico om een moeder, een geliefde, een kind dood te rijden. Want mijn tijd is belangrijker dan andermans leven.

De al te lauwe reactie van (onder meer) de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op die afschuwelijk cynische uitspraak toont dat we dit gedrag echt normaal vinden. Hoe veranderen we deze dodelijke houding? Misschien helpt dit: voor we ons gehaast in het verkeer begeven, doen we er goed aan te denken aan de verkeersdoden uit onze eigen kring. Ook zij zijn gestorven doordat iemand die dag zei: “We nemen het risico.”

Bouke Billiet, Gent (aantal verkeersdoden in de familie: twee)

17 graden is oké

Nog voordat de zogenaamde energiecrisis het nieuws beheerste, verwarmde ik mijn huurwoonst al vele jaren niet meer. Zeventien graden Celsius is voor mij als gezonde 65-jarige prima! Bij 14 graden trek ik een dikke pull aan en loop ik eens buiten in de vrieskou om te acclimatiseren.

Veel mensen in armoede of met een laag inkomen doen al decennia hetzelfde, en trotseren op die manier de koude Vlaamse dagen en nachten. Ik ben dus geen uitzondering. Hopelijk krijgen we een warme winter, met medewerking van de klimaatverandering.

Daniël Deblaere, voorzitter Solidariteit Zonder Grenzen, Gent