Lezers reageren: ‘Hoe kan het dat terroristen het belang van het proces verleggen naar zoiets banaals als glazen boxen?’

Een selectie van lezersbrieven aan onze redactie.

Hoe De Lijn zijn klanten ontmoedigt

Ik ben sinds enkele jaren een overtuigd gebruiker van het openbaar vervoer, maar tot mijn spijt stel ik de laatste tijd ernstige problemen vast. Ik neem regelmatig tram 7, Mortsel-Eilandje, in beide richtingen. In de jongste drie weken gebeurde het volgende: één gemiste afspraak, tweemaal vier haltes te voet afgelegd, ettelijke malen te laat aangekomen en tweemaal aan de halte een taxi opgebeld.

Trams worden onaangekondigd uitgeschakeld. De elektronische aanduidingen aan de haltes werken helemaal niet accuraat. De aanduiding zegt ‘tram is aan de halte’, ‘volgende binnen 8 minuten’ en nog ‘volgende binnen 15 minuten’, maar er was geen tram te zien en de twee volgende kwamen nooit. Omstreeks 17 uur aan de halte Klapdorp kwam de eerstvolgende pas over 32 minuten. Om 23.10 uur aan halte Harmonie werd geen tram 7 meer aangekondigd richting Eilandje.

Dit zijn enkele voorbeelden van de onbetrouwbaarheid van De Lijn in Antwerpen. Hoe kan men verwachten dat een actieve bevolking, met afspraken en opgelegde uurroosters, hierop overstapt?

Suzanne Van Well, Antwerpen

De schande van de glazen box

De daders van de terroristische aanslagen in Brussel weigeren op hun proces te verschijnen als ze in een beveiligde glazen box moeten plaatsnemen. Zij worden volmondig gesteund door hun advocaten, die vinden dat hun cliënten zich in kooien moeten aanbieden.

Is het niet bedenkelijk dat terroristen die onschuldige burgers verwondden en doodden de rechtbank en het justitioneel apparaat gijzelen, en zo het belang van dit proces helemaal verleggen naar een banaal feit als glazen boxen? Het zou moeten gaan over terroristische daden, het moet gaan over het enorme leed en gemis van dierbaren, familieleden en kennissen.

Deze houding toont aan dat de verdachten geen enkele vorm van spijt tonen en wellicht niet van plan zijn dit te doen. Straks zijn deze daders nog de te beklagen slachtoffers. Dat advocaten aan dit wansmakelijke theater deelnemen, is een kaakslag voor de justitie, voor de burgers van ons land en voor de getroffen families en gezinnen.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke