Lezers reageren: ‘De Roover (N-VA) is het bewijs van de zwakte van de oppositie’

Zwakke oppositie

Peter De Roover, fractieleider van de N-VA in de Kamer, legt de nieuwe minister van Buitenlands Zaken Hadja Lahbib het vuur aan de schenen. Hij kan het niet laten de minister te confronteren met haar reis die ze maakte naar de baai van Sebastopol in de geannexeerde Krim en dit via Moskou. Natuurlijk zegt hij er niet bij dat mevrouw Lahbid toen journaliste was voor de RTBF en in die hoedanigheid haar job uitoefende. Hoe zielig en ongeloofwaardig kun je als oppositie zijn door steeds maar halve waarheden door de strot van de mensen te willen duwen?

Toen Bart De Wever, Claude Marinower en Ludo Van Campenhout destijds een Antwerpse handelsmissie naar Zuid-Korea en Moskou maakten, hebben we De Roover niet gehoord. Nochtans, over deze trip konden veel vragen en bedenkingen worden geformuleerd.

Deze N-VA-oppositie slaagt er van in het begin van de Vivalidi-regering niet in ook maar één zinnige uitleg, laat staan een alternatief aan de mensen aan te bieden. Als fractieleider maakt De Roover zich hierdoor belachelijk. Hij is het levende bewijs van de zwakte van de oppositie.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke

Plat populisme

In de soap rond de verguisde afleveringen van F.C. De Kampioenen heeft Conner Rousseau weer zijn momentum gemist om te zwijgen. ‘De mensen mogen niets meer’ is een uitdrukking waarbij ik een stil vermoeden heb mij in ultrarechtse kringen te bevinden. Wie zijn die mensen die ‘neger’ nog een synoniem vinden voor een mens? Wie buldert er nog van het lachen als een vrouw op het scherm ongevraagd bij haar borsten wordt gepakt? Heeft Tom Van Grieken het bij zijn secondant Barbara al geprobeerd? Ik kan me voorstellen dat alleen Dries moest lachen.

Van voortschrijdend inzicht kun je noch Conner Rousseau noch Marijn Devalck verdenken. Eerder van plat populisme. Geef het publiek wat het vraagt, dan stelt het verder weinig vragen.

Lucienne Colpaert, Dendermonde