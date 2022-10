Lezers reageren: ‘De Blaarmeersen zijn dood. Net als de politiek’

Het heeft lang geduurd. Zoals de meeste twintigers heb ik weinig vrienden die nog in de politiek geloven. Mijn leeftijdsgenoten zetten hun laatste sprankeltje hoop op activisme of zijn vervallen in een donker cynisme. Deze week was het dan zover, ook ik ben klaar om mijn stemkaart in te ruilen voor een MMA-clubkaart.

Negen maanden geleden begon ik nochtans vol goede hoop aan een politiek traject. Met enkele vrienden startten we een pleitgroep tegen de hekken rond de Blaarmeersen. Al snel werden we uitgenodigd op het stadhuis door Open Vld-schepen Sofie Bracke en ruilden we onze acties voor politieke participatie. We werden deel van een klankbordgroep met politie, criminologen, armoede-experten, jongerenorganisaties en buurtbewoners.

Enkele maanden lang leefde er hoop. Ondanks uiteenlopende meningen slaagden we erin om tot een gedragen advies te komen met een waslijst aan alternatieve en flankerende maatregelen die voor alle partijen aanvaardbaar waren.

De gemeenteraadscommissie van maandag boorde die hoop weer de grond in. Vijf minuten kreeg de dienst beleidsparticipatie om het rapport voor te stellen. Alleen mochten de resultaten niet voorgesteld worden, enkel het werkproces achter de resultaten. Plots was de klankbordgroep geen adviesorgaan meer voor de stad, maar voor concessiehouder Farys. En Farys is potdoof voor advies. De watermaatschappij is namelijk de grote zelateur voor een semiprivate Blaarmeersen.

De vijf minuten voor de klankbordgroep staken schril af tegen het uitgebreid rapport van Farys; een onkritische zelfevaluatie die regelrecht ingaat tegen de resultaten van de klankbordgroep. Farys beweert alle maatregelen die deze zomer zijn genomen (hekken, reserveringen, maximumcapaciteit politiehonden, et cetera) al op voorhand te hebben opgelijst, maar bewust slechts gefaseerd te hebben ingevoerd. Zo probeert ze de niet-voorgestelde kritiek van de klankbordgroep te counteren die de onsamenhangendheid en het ad hoc invoeren van de maatregelen hekelt.

Farys noemt de maatregelen “nuttig”. De klankbordgroep stelt ze effectief in vraag. Farys verklaart dat haar camera’s GDPR-proof zijn. Privacyexperts wijzen erop dat Farys de privacywetgeving met de voeten treedt. Farys vraagt niet enkel illegaal om een kopie van de identiteitskaart bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens, haar camera’s van de strandzone kun je live meevolgen als je even zoekt op Google. Een cadeautje voor de gluurder!

Terwijl Vlaams Belang klaagde dat het allemaal de schuld was van allochtonen uit Brussel, stelde de N-VA voor om vanuit de oppositie steun te geven aan het hek. Kritiek vanuit de meerderheid is doodgeboren.

Groen, dat achter de schermen beweerde bezorgd te zijn over de repressieve maatregelen, liet zich tijdens de publieke discussie als een lammetje meevoeren door de ‘Gesloten Vld’.

Hoe vaak heb ik het niet opgenomen voor politici tegenover mijn vrienden? “Het is een complexe en misbegrepen stiel”, zei ik dan. Vandaag is het zover. Ik ben 27. Ik heb het gehad. De volgende keer teken ik feces op mijn stembiljet.

Anton Vandevoorde