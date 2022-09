Lezers reageren: ‘Dat de energietoelage onderworpen zou worden aan de inkomstenbelasting, is volstrekt logisch’

Energietoelage

Eindelijk eens een maatregel die hout snijdt, al had de tegemoetkoming hoger mogen zijn dan de 400 euro die, in het beste geval, nu per gezin beschikbaar gesteld is. Het nieuwe aan deze maatregel is dat de uitkering onderworpen zou worden aan de inkomstenbelasting. Dat is volstrekt logisch: daarmee room je meteen een redelijk deel af bij hen die deze tegemoetkoming helemaal niet nodig hebben. Zo behoud je de universaliteit van de maatregel, een belangrijk aspect, terwijl je toch een flinke sociale herverdeling bereikt. Je zou deze idee uiteraard nog breder kunnen toepassen, te beginnen bij het kindergeld (of hoe dat tegenwoordig ook moge heten). Met de fiscale ‘opbrengst’ kan je dan van alles doen, onder andere de belaste toeslag zelf nog verder bruto verhogen en het herverdelend vermogen ervan zo nog versterken.

Ja maar, zal men zeggen, velen met hoge inkomens weten toch de weg wel om inkomstenbelastingen te vermijden. Helaas is dat maar al te waar. Maar dat zegt niets over het fiscaliseren van uitkeringen maar alles over onze kreupele belastingwetgeving en de weinig doortastende toepassing ervan.

Stefaan Reel, Ranst

Septemberverklaring betaalt geen facturen

Vlamingen, heb moed, straks komt de septemberverklaring van de minister-president Jambon. Voor de Vlaamse regering is dit het summum van het nieuw politiek jaar.

Voor de burger is dit nog maar eens een flamingantisch vodje papier van gebakken lucht, onhaalbare beloftes en doelen waar geen huismoeder, bakker, slager, CEO of gepensioneerde van wakker ligt. Deze eigenste bewieroking zal de facturen van de gezinnen en de bedrijven niet verzachten, zal de brooddozen van de kinderen op school niet vullen en zal de hoge energieprijzen niet temperen.

Neen, minister-president, u bewijst hiermee alleen dat de onafhankelijke Vlaamse staat niet bij machte is zijn eigen Vlaamse boontjes te doppen en het welzijn en het welbevinden van de mensen te garanderen en te verbeteren. Maar troost u, ook de Waalse collega’s zitten met een failliete firma straks. Wat we zelf doen - eigen lof stinkt - of het nu in het noorden of in het zuiden is doen we al lang niet beter meer.

De Vlaamse burger verdient veel beter dan dit gemorrel in de marge van een zwakke beleid en een koppige weerspannige energieminister die samenwerking eerder mijdt dan er de sterkte uit put. Jullie zouden vertrouwen, houvast en rust moeten uitstralen. Willen jullie eigenlijk wel de mensen helpen ?

Het land heeft nood aan een deskundige leiding van mensen die de toekomst willen veilig stellen en niet hun plaatsje voor volgende verkiezingen willen opeisen.

Martin Boudry, Oostnieuwkerke