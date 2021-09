Lezers over hun zoektocht naar een betaalbare psycholoog: ‘Mentaal welzijn wordt stiefmoederlijk behandeld’

Patiëntenstop

Het is moeilijk aan jezelf toe te geven dat je hulp nodig hebt, dat je het niet meer alleen kan. Eenmaal je over dat gevoel van ‘falen’ (wat het helemaal niet is, maar zo voelt het wel) heen bent, besluit je die hulp te zoeken. Als snel kom je de volgende muur tegen: zo goed als elke psycholoog in Gent zit met een patiëntenstop. De vraag is veel te groot. Het aanbod te laag. Dus besluit je toch maar opnieuw alleen te vechten in je vicieuze cirkel.

Evi Ceulemans (28), Gent

Te weinig investeringen

Als iemand die sinds zeer jonge leeftijd beroep heeft moeten doen op psychische hulpverlening kan ik alleen maar vaststellen dat er nog steeds een schrijnend gebrek aan investeringen is in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben na eerdere negatieve ervaringen met psychiaters en hun medicatie uiteindelijk op zoek gegaan naar een psycholoog. Eerst bij het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. Ik heb mij aangemeld in 2019. De wachtlijsten daar zijn zo lang dat ik twee (!) jaar later pas bericht kreeg dat het bijna aan mij was en of ik er nog nood aan had. Ondertussen had ik al lang een privépsychologe gezocht en gelukkig ook snel kunnen vinden. Maar 55 euro om de twee weken is zeer veel geld. De aanvullende verzekering van het ziekenfonds betaalt een aantal sessies gedeeltelijk terug. Uiteindelijk komt het totaal bedrag van die terugbetaling neer op vier sessies.

Jammer dat psychiaters en medicatie wel vlot terugbetaald worden terwijl dat zeker niet voor iedereen de juiste behandeling is. Ik dacht dat de richtlijnen nochtans nog altijd de voorkeur geven aan psychotherapie. Ook hier moet men misschien beter evidence-based medicine toepassen. Dan moet er ook ruimte worden vrijgemaakt in de budgetten. Uiteindelijk ontbreekt een langetermijnvisie. Het is nodig om nu kosten te maken om latere nog veel grotere kosten te vermijden.

Naam en adres bekend bij de redactie

Prijs mezelf gelukkig

Na een wachttijd van vier maanden had mijn therapeut eindelijk plaats en kon ik opstarten. Bij het eerste gesprek vertelde hij me dat hij mij wekelijks wilde zien, een traject van minstens één jaar lang. Ik schrok heel erg omwille van het financiële plaatje en heb lang getwijfeld om een tweede afspraak te maken, ik zou wekelijks 70 euro moeten betalen en wist niet of dat ‘het waard’ zou zijn. Een vorige poging enkele jaren voordien bij een andere therapeut was namelijk op niet veel uitgedraaid. Mijn twijfel werd vrijwel meteen weggenomen, omdat ik snel veranderingen voelde die ik tot dan onmogelijk achtte. Dat gevoel is voor mij onbetaalbaar. Met wat ik vandaag weet, had ik de behandeling sneller opgestart, en zou ik niet stilstaan bij de kostprijs. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik meteen een goede klik had met mijn huidige therapeut en dat ik de behandeling financieel kan dragen. In mijn ogen zou een therapeut even toegankelijk moeten zijn voor iedereen zoals een huisarts.

Bert Vandenberghe (34), Mechelen

Aanvullende verzekering

Aanvankelijk ging ik jaren in therapie bij een psycholoog in het Sociaal Centrum en dat kon voor 11 euro per keer. Nadien wilde ik toch meer gespecialiseerde hulp en op aanraden van een dokter kwam ik bij een psycholoog terecht die me beter kon vooruithelpen. Daar kosten de sessies 60 euro en ik ging reeds tientallen keren. Daarom ben ik op zoek gegaan naar het ziekenfonds met de beste tussenkomst. Bij CM was ik meer dan 30 jaar aangesloten. Maar behalve me het label van ‘chronisch zieke’ op te plakken hielpen ze me helemaal niet vooruit. Daarom veranderde ik naar Partena en koos voor hun aanvullende verzekering Medicalia, waarbij vrijwel alles wordt terugbetaald.

Anne De Cubber (61), Geraardsbergen

Symptoom

Een psycholoog raadplegen kan alleen voor mensen die het financieel aankunnen. Ik was een jaar thuis met een burn-out en het zijn de gesprekken met de psychologe die me er grotendeels bovenop hebben geholpen. Aanvankelijk met tweewekelijkse afspraken, daarna maandelijks, en dat gedurende twee jaar. Een afspraak kost 60 euro voor een sessie van een uur, reken maar uit…

Ik weet niet hoe kwetsbare groepen (in armoede, langdurig zieken...) uit een burn-out geraken zonder hulp van een psycholoog. Het is schandalig dat er voor elk botje dat je breekt of orgaan dat slecht functioneert een specialist klaarstaat, die betaalbare gespecialiseerde zorg levert, terwijl je, als je even mentale ondersteuning nodig hebt, je het zelf moet zien te rooien.

Het is een symptoom van een stiefmoederlijke behandeling van mentaal welzijn, en hoe lichaam en geest in de geneeskunde nog altijd als twee verschillende entiteiten worden gezien. Beide verdienen gelijke aandacht.

Els Leye (60), Gent

Happy

De coronacrisis leidde tot een bloei aan online hulp. Via het platform Bloomup vond ik makkelijk een psycholoog die bij mij past en vrijwel meteen beschikbaar (en betaalbaar) was. Sindsdien heb ik regelmatig een onlinesessie met mijn psycholoog vanuit mijn eigen woning – waar ik me ook het veiligste voel. We hebben zelfs al een therapie uitgeprobeerd die vroeger altijd ‘live’ werd uitgevoerd. Ik ben er heel happy mee.

Madelon Bakx (29), Zwitserland