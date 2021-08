Lezers over het nieuwe goederenrecht: ‘Zo leert de bekrompen Vlaming misschien zijn buren kennen’

Burenbemiddelaar

Ik ben vrijwillige burenbemiddelaar en denk niet dat de nieuwe wet het aantal burenconflicten zal verminderen. Onder andere door verstedelijking zijn we geëvolueerd naar een samenleving waarbij het gros van mensen veel te weinig met hun buren communiceren. De nieuwe wet zal volgens mij deze realiteit niet verhelpen. De gemiddelde burger interesseert zich ook zelden in de juridische nuances die de grens tussen wettelijk en onwettelijk bepalen, dus deze nieuwe wet zal ongetwijfeld ook gloednieuwe rechtszaken opleveren.

Laurence Vanhelsuwé (55), Grimbergen

Normaal

Ik vind het normaal dat deze dingen kunnen zonder toelating. Maar als er misbruik is moet er ook kunnen gestraft worden, als men blijft hangen in de tuin van iemand anders.

Mia Saelens (76), Bertem

Vreselijke hagen en afsluitingen

Voor mijn part zouden ze meteen ook best die vreselijke hagen en afsluitingen ditchen. Minder afgrijselijk maar vooral veel socialer. Een stap in de goede richting.

Yann Bertrand (47), Gent

Wij praten

Wij praten, als buren, met elkaar. Indien nodig vraag ik of mijn auto bij de buren mag staan. En dat mag altijd. Als zij bij ons moeten zijn weten ze dat dat mag. Maar graag even melden toch.

Marian Van Roy (53), Meise

Veel erger

Dat buurjongens een bal komen halen of dat de tuinman van de buren een ladder tegen de haag plaatst, vind ik prima. Veel erger is dat jagers in landelijke gebieden jouw land inkleuren als jachtgebied.

Jan Bosmans (66), Antwerpen

Geen controle meer

Je hebt eigenlijk op deze manier geen controle meer over wat er in je tuin of rond je huis gebeurt als je er niet bent. Zo heeft iedereen wel een reden om even binnen te gaan als je er niet bent. Die buur zou op zijn minst moeten kunnen aantonen dat die echt moeite heeft gedaan om je te contacteren. Vandaag zijn er zoveel mogelijkheden: gsm, mail, whatsapp, messenger, desnoods een papierke onder de deur. Is er schade, is er iets verdwenen... hoe bewijs je dat als je geen camera’s hebt? Niet elke buur heeft goede bedoelingen. Hier is in het verleden ook een buur over een schutting van twee meter met twee ladders gekropen om even te komen neuzen toen ik aan het werk was. Kan die dit nu probleemloos verder doen, als hij verzint dat zijn zakdoek over de schutting waaide?

Ann De Clerq (53), Bekkevoort

Kennismaking

Geen enkel probleem mee, zo leert de bekrompen Vlaming misschien zijn buren kennen.

Saskia Simons (49), Hoegaarden

Elkaars privacy respecteren

Als je elkaars privacy blijft respecteren is er geen probleem. Een loslopende hond is urgent en dan zouden de buren dit snappen. Bij een bal over de omheining is het kwestie van vriendelijk vragen. Als je een goede verstandhouding met de buren hebt is deze wet overbodig. Maar er zijn gevallen waarin dit handig is.

Shankar Maes (18), Roeselare

Overdreven

Het doel van de wetgever was enkel het opnemen in de wetgeving van de rechtspraak omtrent de bestaande regels. Mag u vanaf 1 september meer dan daarvoor? Nee. Alles wat u vandaag mag, mag u na 1 september ook, alleen staat het nu in het Burgerlijk Wetboek.

Emily Polfliet (24), Kapellen

Enige optie

Dat een bal in de tuin van de buren terecht komt, kan natuurlijk gebeuren. Dat hebben we als kind allemaal wel meegemaakt denk ik. Wilt u echter de goede verstandhouding met uw buren behouden, dan lijkt mij aanbellen en vragen om hem terug te halen nog steeds de enige optie. Het is eenvoudigweg een kwestie van fatsoen om toestemming te vragen alvorens iemand zijn eigendom te betreden. Daarnaast kan u uiteraard als buren onderling gewoon afspreken dat dit mag, maar daarvoor lijkt een wettelijk kader wat overbodig. Hoe wordt er bovendien gecontroleerd of het per ongeluk was? En geldt dit enkel voor buren, of mag iedereen die op straat een balletje trapt een bal zomaar gaan terughalen mocht die onverhoopt achter een schutting belanden?

Martijn Teuchies (38), Leuven

Doorgangen gemaakt

Wij hebben al langer doorgangen gemaakt naar de tuinen van de buren. Ballen ophalen en dan verder in onze tuin voetballen is dagelijkse kost en een plezier om te zien. Bij grote werken zal ik toch wel praten met de buren om te vragen of er geen bezwaar is. Als de relaties echter al slecht zijn zal die nieuwe regeling toch ook problemen opleveren.

Julien Van Borm (79), Antwerpen

Nut?

Ik vraag me af wat het nut is van dit soort wetten. Wat willen ze daar eigenlijk mee bereiken? Dat hangt toch af van hoe en waar en bij wie. Op sommige plaatsen zal dat doenbaar zijn en misschien zelfs niet opvallen, op andere plaatsen niet. Wat als de buren angstige mensen zijn die niet meteen kunnen inschatten waarom er plotseling iemand in hun tuin staat? En waar stopt het? Tenzij het echt niet anders kan, lijkt het mij eerder normaal dat je eerst eens gaat aanbellen.

Pedro José da Silva (50), Antwerpen