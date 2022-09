Lezers over energiefactuur: ‘Het voelt als winkelen zonder prijskaartjes en dan maar bang afwachten aan de kassa’

Het is tegenwoordig bibberen wanneer de energiefactuur in de (virtuele) bus valt. Hoe ziet de situatie er bij u uit? En wat zou u helpen om de rekeningen weer naar beneden te krijgen? Een selectie van onze lezersbrieven over de energiecrisis.

Prijsplafond

Ik ben een alleenstaande moeder van een zoon. Ik heb een huis gekocht waarvoor ik maandelijks afbetalingen doe. Ik heb een prijsplafond nodig zodat ik weet wat die eindfactuur gaat zijn, bij gelijk verbruik als vorige winter. Dan kan ik sparen en nog meer verminderen in verbruik. Wat politici vergeten, is dat een alleenstaande uit de middenklasse ook alle facturen alleen betaalt en kinderen geld kosten. Ik heb in april al bij mijn bank geïnformeerd om mijn lening zes maanden stop te zetten vanaf oktober, zodat dat bedrag naar mijn energiefactuur kan gaan. Dat is door de bank goedgekeurd. Mijn lening loopt daardoor wel zes maanden langer. Dat bedrag dekt nu de kosten net, maar niet als de prijzen blijven stijgen. Vandaar dus graag een prijsplafond of een uitbreiding van het sociaal tarief voor alleenstaanden uit de middenklasse.

Marisa Di Marcantonio (50), Merelbeke

Het zal wel lukken

Wij wonen met twee in relatief oud rijhuis (1976), dat door ons is gerenoveerd: driedubbele ramen geplaatst, zolder geïsoleerd, doorstroomgasketel geïnstalleerd. We hebben zonnepanelen met groene stroomcertificaten en sparen water, hoewel dat niet duur is. Ons voorschot voor energie bedraagt 252 euro per maand. Ik vrees met grote vreze voor de afrekening. Niet echt, het zal wel lukken.

Luc Van Oudenhove (76), Ninove

Alleenstaand

Na een scheiding woon ik sinds een jaar alleen. Toen betaalde ik 70 euro per maand voor energie, nu 150 euro en ben juist mijn baan kwijt geraakt

Een nieuwe baan helpt en misschien een sociaal tarief. Anders zie ik het niet goed komen: dit kan ik nooit betalen met een uitkering.

Mik van Dam (50), Antwerpen

Winkelen zonder prijsaanduiding

Wij zijn een gezin met een goed inkomen. Je mag ons tot de middenklasse rekenen, of zelfs hogere middenklasse. Maar, wij hebben geen drie maandlonen spaargeld opzij staan. We hebben in het voorjaar bijna 2.000 euro moeten bijbetalen voor de afrekening van gas en elektriciteit. Gelukkig konden we dat, maar sindsdien ben ik erg ongerust over de volgende afrekening. Ik vind het bijzonder lastig dat ik niet zelf op een eenvoudige manier kan zien hoeveel we verbruiken en wat de kostprijs ervan is. Het voelt als winkelen in een winkel zonder enige prijsaanduiding en dan maar bang afwachten aan de kassa. Wij proberen op kleine dingen te letten, maar ik heb geen idee of die wezenlijk verschil uitmaken, en dat is weinig motiverend.

Tinneke Moyson (49), Lochristi

Winsten afromen

De voorschotten voor gas en elektriciteit zijn maal vier gegaan bij ons, in vergelijking met een jaar geleden. Het is tijd dat de enorme winsten van de energieleveranciers afgeroomd worden. Energie was vroeger onder controle van de regering en dus van de bevolking.

Dit moet nu opnieuw gebeuren. De hoge winsten van de energiemultinationals zijn onethisch. Het is toch niet de bedoeling dat het grootste deel van de bevolking kou gaat lijden zodat de winsten van multinationals verzekerd blijven. Erg dat de regering er zelfs niet toekomt om ook maar het sociaal tarief uit te breiden.

Kasper Libeert (31), Gent

Terugkeer

We moeten terug naar een terugtellende meter, zodat alle investeringen die we gedaan hebben voor een energieneutraal huis worden gecompenseerd. Ondanks de hoge kosten voor warmtepomp, zonnepanelen, etcetera betalen we nog steeds elke maand hoge bedragen voor elektriciteit (van 80 naar 290 euro per maand).

Eva van den Bussche (41), Sint-Katelijne-Waver