Lezers over de zoektocht naar een kot: ‘Een kamertje met een lavabo in het brakste kot der koten? 500 euro per maand’

Studentenkoten: ze worden steeds schaarser en duurder. De zoektocht naar zo’n kot zorgt vaak voor frustratie en teleurstelling, al hoeft het niet altijd zo te lopen. We vroegen onze lezers naar hun ervaringen. Dit zijn hun antwoorden.

Brakste kot der koten

“Ik zit sinds september 2020 op kot in Gent. Ik zoek af en toe mee voor vriendinnen naar koten, maar die zoektocht is echt oneindig. Er is amper nog iets tegen een betaalbare prijs. Zelfs bij ons op kot. Gelukkig heb ik een eerlijke kotbaas die de huurprijs de afgelopen jaren niet heeft verhoogd voor mij. Maar als er iemand vertrekt van het kot, is het meteen belachelijk duur voor de volgende. Zo vraagt hij voor een kamertje met een lavabo in het brakste kot der koten 500 euro. Het kamertje is nog kleiner dan het mijne en ik betaal 385 euro (wat ik ook al veel vind).”

Ophélie (20) uit Waasmunster

Lees ook: Hoe een kot schaars en onbetaalbaar wordt: ‘Ik verhuur al 38 jaar koten, maar dit maakte ik nog nooit mee’

Praktisch onmogelijk

Al enkele maanden ben ik in Gent op zoek naar een betaalbaar kot. Sommige verhuurders rekenen vijf of zeshonderd euro aan voor een studio, soms zonder eigen sanitair. zelfs als ik samen met een vriend op kot zou gaan, is dit praktisch onmogelijk. De enige optie lijkt tegenwoordig om een kot voor een veel te hoge prijs te huren en de immokantoren laten profiteren, of een appartement laten kopen door je ouders. Allebei dus geen optie als je in een gezin woont met meerdere kinderen en een doorsnee inkomen. Hopelijk komt hier snel verandering in. In een stad met zo’n grote prestigieuze universiteit en hogescholen zou er een menselijker systeem moeten zijn.

Wout (19) uit Zottegem

Tijdens de examens op hotel

“Ik heb de afgelopen twee jaar examenperiodes doorgebracht op hotel, omdat ik geen kot vond in Gent. Het was een lange, helse en vaak vermoeiende zoektocht, maar sinds maandag heb ik eindelijk een kot voor volgend jaar.”

Aisha (24) uit Mechelen

Betaalbare koten zijn in een paar seconden weg

“Ik ben een alleenstaande student dus ik moet werken om de huur van mijn kot te kunnen betalen. Het maakt me triest hoeveel kamers onbetaalbaar zijn, tenzij je twee werkende ouders hebt die geweldig goed verdienen. De studentenkoten die wel betaalbaar zijn, zijn binnen een paar seconden weg. Er wordt een hele groep studenten buitengesloten.”

Manu (27) uit Brussel

De loterij

“Onze zoon zit in het eerste jaar geschiedenis in Gent. We probeerden vorig jaar een kot voor hem te vinden maar het lijkt wel een soort loterij. Voor elk vrij kot zijn steeds meteen heel veel gegadigden. Het blijkt niet mogelijk iets te vinden waar je gewoon naar kan gaan kijken. En dan heb ik het nog niet over de locatie. Gewoon zo snel mogelijk reageren en blind beslissen is de boodschap. Hij hoopte voor het tweede jaar een kot te vinden, maar dat gaat zo mogelijk nog moeizamer.”

Jeroen (49) uit Merchtem

Vriendjespolitiek

“Jarenlang zat ik in een kwalitatieve studio in Gent, tot de stad plots besliste dat er een domiciliering moest zijn en dat deze niet geschikt was voor studenten. De stad Gent speelt te veel vriendjespolitiek met de (veel te dure) koten van Upkot. Ze hebben bovendien zeer weinig gegevens over de particuliere markt, maar verhinderen deze op alle mogelijke manieren. Zeer jammer, maar voor mijn laatste academiejaar moet ik dan maar een andere oplossing zoeken.”

Silke (22) uit Ekeren

2023

“In Leuven is de krapte voor het academiejaar 2022-2023 nu al duidelijk. Je maakt een afspraak voor een bezichtiging op de kijkdag, er troept een groepje mensen samen op het afgesproken uur, en dan krijg je te horen dat twee uur voor de opening van de officiële kijkdag alles al verhuurd is. Wat is het nut van een officiële kijkdag dan nog? Nutteloze verplaatsing van Limburg naar Leuven en terug!”

Nancy (52) uit Tessenderlo

Dapper verder zoeken

“Volgend academiejaar start mijn zoon aan de universiteit. Het kotaanbod bij zijn campus is beperkt en een kot dat als alleenstaande ouder betaalbaar is, maakt het aanbod nog beperkter. Jammer dat een appartement niet kan vanwege de domicilie en de termijn, want dan zou hij kostendekkend kunnen samenwonen met andere studenten. De universiteit zelf heeft wat ze ‘budgetvriendelijke koten’ noemen maar die zijn zeer beperkt aanwezig dus het is geen evidentie om aan eentje te geraken. Ondertussen zoeken we dapper verder.”

Tonka Bleys (46) uit Brasschaat.

Schandalig hoog

“De prijs van mijn huidige kot zal enorm stijgen volgend jaar. Daarom zoek ik iets nieuws. De prijzen zijn echter schandalig hoog dit jaar en met het budget dat mijn ouders hebben, zal ik me niet meer dan een veel te kleine kamer in een afgelegen buurt kunnen veroorloven. Heel jammer. Enkel wie nog heel veel geld op tafel kan leggen, kan nog een iets ruimer kot in de studentenbuurt betalen.”

Stien Cremmery (19) uit Klerken.