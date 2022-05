Lezers delen hun concentratietips: ‘Luisteren naar barokmuziek verhoogt de productiviteit’

Uw trouwe viervoeter die om aandacht vraagt, een collega die maar niet ophoudt over zijn weekendplannen of gewoon uw smartphone die ligt te lonken. Geconcentreerd blijven, zowel thuis als op kantoor, blijft voor velen een hardnekkig probleem. Hoe gaat u om met afleidingen tijdens de werkdag? Een selectie uit de concentratietips die onze lezers stuurden via demorgen.be.

Scarlatti

Tijdens het werken luister ik vaak naar sonates van Domenico Scarlatti. Mijn favoriet: de 555 sonates door Pieter-Jan Belder op klavecimbel (en pianoforte). Lang geleden ontdekte ik dat de ritmische muziek mijn concentratie enorm doet toenemen, veel meer dan rustige achtergrondmuziek. Dat werd ooit bevestigd door een artikel waarin stond dat barokmuziek de productiviteit verhoogt. Het helpt ook dat het zoveel sonates zijn, hoewel ik vaak dezelfde beluister.

Lien Vanreusel (44), Gentbrugge

Noisecancelling!

Om geconcentreerd te werken zet ik een noisecancelling hoofdtelefoon op, met een soundscape. Mijn favoriet is ‘Cairngorms’ van de Calm-app, natuurgeluiden uit de Schotse bergen. Heerlijk.

An Mertens (58), Scherpenheuvel

Deur dicht

Op kantoor werkte ik altijd met de deur van mijn bureau open. Dat is sympathieker, je bent zichtbaar en bereikbaar voor alle collega’s die je deur passeren. En... je hebt voortdurend afleiding en er is altijd wel iemand die met je wil komen babbelen, wat best gezellig is. Maar dan ben je soms een uur lang afgeleid van wat je echt moet doen. Door corona en verplicht telewerk ben ik een aantal maanden niet op kantoor geweest. Thuis – ik ben alleen – was er rust en geen enkele afleiding, dat was zo zalig. Het blijft ook nu zo dat ik thuis veel meer rendeer dan op kantoor. Toen ik dan opnieuw een paar dagen per week naar kantoor moest, heb ik het besluit genomen: als ik mentale rust wil – de voorwaarde om geconcentreerd te werken – dan doe ik de deur van mijn bureau dicht. Mensen die mij echt willen of moeten spreken, weten dat ze altijd kunnen aankloppen. Het werkt. Wil ik wat contact met de buitenwereld, dan staat de deur een tijdje open. Wil ik mij op iets concentreren, dan gaat ze dicht. Verademend.

Gerrit Goossens (59), Herent

Leve de ochtend

Mijn ‘focuswerk’ organiseer ik op dagen wanneer ik telewerk. Een open landschap is nefast voor mijn concentratie. Ik zet mijn noisecancelling hoofdtelefoon op en zet de ‘Deep Focus’-lijst van Spotify op. Of ‘Binaural Beats Focus’. Enkel die twee, alle andere playlists zijn me te storend. Bij mij ligt de piek van focus in de voormiddag, dus idealiter plan ik het werk dat mijn volle aandacht vraagt dan in.

Julie Deneckere (38), Waregem

Smartphone uit

Smartphone uit, en wat Chopin of Bach op de achtergrond: dat helpt me bij mijn werk.

Gunter Mangelinckx (51), Gent