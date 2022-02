Leven is gewoon goed voor jezelf zorgen en voor wie je omringt

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn vrouw en ik zijn een sedentair stel. Als wij ergens zijn bewegen we, ­behoudens te voet, nauwelijks. Het lijkt altijd zo’n gedoe. Ik wil al de hele maand eens naar Gerona, dat op een uurtje ­rijden ligt, maar het komt er maar niet van. Het is zo rustig aan zee, de zon schijnt, er zit nog eten in de ijskast dat op moet, er is altijd wel een overweging die ons doet blijven waar we zijn.

Toen wij nog verre reizen maakten, was dat precies hetzelfde. In plaats van Cambodja te verkennen, namen wij in Phnom Penh de bus naar Kep en bleven daar een maand onder een boom wonen.

Vorige week echter stuurde een ­vriendin die al een kwart­eeuw lang uit mijn gezichtsveld was verdwenen een ­bericht. Zij had op Facebook onze ­foto’s gezien en vermoedde dat wij niet ver weg waren. ‘Niet ver weg’ bleek 250 kilometer te zijn, wat in kosmisch opzicht inderdaad vlakbij is maar wat bij mijn vrouw en mezelf meteen tot geblaas en gezucht leidde.

Toch won onze nieuwsgierigheid het van onze tegenzin, want Katrien bleek sinds een drietal jaren met haar vriend Robin in een finca op de rug van de Monte Bianco in Tarragona te wonen, samen met, zo meldde zij, haar acht honden. Aangezien hij het nu al enkele weken zonder zijn vaste speelkameraden moet stellen en er bovendien ­weinig muizen in de Catalaanse bodem zitten, zodat er voor hem niks te jagen valt, leek ons dat een buitenkans voor Boef.

Eerst moesten wij voorbij het vreselijk drukke Barcelona, en vervolgens bleek onze personenwagen maar nét opgewassen tegen het steile, ruige rotspad dat naar de finca leidde, wat voor stress zorgde, maar eens ter bestemming ­wisten wij meteen dat wij het goede hadden gedaan. Acht honden, man!

Of vrouw, of X, kies maar.

Pas een uur ­later zagen wij Boef hijgend weer uit de bossen tevoorschijn komen, samen met zijn nieuwe podenco­vriendinnetje ­Giulietta, en ­enkele ­minuten later ­gevolgd door ­zeven wat tragere en ­luiere honden, die niettemin met luid geblaf blijk gaven van hun ­goede luim.

Het was vreemd om iemand die je aan het begin van je volwassen leven hebt gekend en met wie het contact werd verbroken, in de (in kosmisch opzicht dan toch) herfst van het leven terug te zien. Niettemin was deze Katrien ­volledig dáár terechtgekomen waar je ze al die jaren geleden zou gemikt ­hebben: off the grid, wars van inschikkelijkheid en vrij van compromissen, voorrang gevend aan zachtheid, nooit in de val getuind van geld of goed. Haar vriend was uit hetzelfde hout ­gesneden. Hun leven zag er onherbergzaam uit, zelfs wat lastig – zelfs in onze ogen, en wij zijn toch al een beetje de ruwheid van de Oostkantons gewend en wij zijn ook van niemand bang.

Leven is gewoon goed voor jezelf ­zorgen en voor wie je omringt, al de rest is bijzaak: dat bleek onze gemene deler te zijn, en met een goed en gerust gevoel namen wij ’s anderendaags ­afscheid, en Boef van zijn nieuwe ­vrienden, wel nog even grommend naar de geit die hem de dag ervoor ­tijdens de wandeling een flinke kopstoot had verkocht.