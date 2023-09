Leunen rijke mensen ook nonchalant op vensterbanken, of staan die stijf rechtop alsof ze hun hele vermogen anaal meesmokkelen?

Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei °1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

Het hoekappartement dat we gingen bezoeken lag boven een immokantoor, maar werd niet door dit kantoor verkocht.

“Verdacht”, zei ik tegen R.

We stonden in de zon, leunend tegen de vensterbank, gekleed in sneakers, losse trui, niets chics. Op de hoek van de straat zaten viertallen te lunchen, vrijwel allemaal standaard met een flesje wijn naast hen.

Hoe staan rijke mensen te wachten op de makelaar? Leunen die ook nonchalant op vensterbanken, of staan die stijf rechtop alsof ze hun hele vermogen anaal meesmokkelen?

“Niet schrikken als ik serieuze vragen stel, hè,” zei ik tegen R., “op zich doen we niets verkeerd.”

De makelaar was drie minuten te laat, ze wees naar haar kantoor, dat aan de overkant van het plein lag.

Binnen in de gang herhaalde ze precies wat op de website had gestaan en overhandigde ons een stapel A4’tjes. Dit appartement op de bovenste van vijf verdiepingen telde tweehonderdvijftig vierkante meter, drie slaapkamers, authentieke elementen, voor een prijs van een miljoen vierhonderdvijftigduizend euro. Een test − ze gaf ons de mogelijkheid met­een door de mand te vallen. Ik knipperde niet met mijn ogen en gaf haar een bescheiden knikje.

We moesten de lift in, door de donkere smoezelige trappenhal − die zou weldra vernieuwd worden, dat was al bekostigd. Eenmaal boven, heen en weer wandelend in de grote kamers, vol bewondering voor het visgraatparket en de ornamenten, kostte het me geen moeite iemand te spelen die zich dit kon veroorloven, omdat ik dit leven nooit zou hebben en het dus ook niet kon verliezen.

“Als we bijvoorbeeld in de farmaceutische sector even succesvol zouden zijn als in ons schrijverschap,” zei ik tegen R, “dan was dit ons leven, maar dan los je ofwel prangende problemen van mensen op, ofwel breng je ze in de problemen.” Precies dat was een opluchting, dat ik eerlijk en zacht kan zijn, geen verantwoordelijkheid heb over het redden of stukmaken van levens en geen mensen opzadel met verslavingen, tenzij die aan boeken kopen, maar daar heb ik zelden relaties op zien stuk­lopen.

“Ik zou hier een gang plaatsen,” wees de makelaar, “zodat je een aparte toegang tot de achterste kamer ­creëert.”

“Weet jij wie hier woonde en waarom ze verkopen?” vroeg ik.

Ze kende de eigenaar, zei ze. Hij had meerdere appartementen in dit gebouw, alleen dit stond te koop.

Tien minuten later, toen ze in de achterste kamer stond, vertelde ze plots, alsof het een bekentenis was die ze zich had ingeprent niet te zullen prijsgeven: “Ik ben hier zelf opgegroeid, met mijn moeder, die huurde het van de huidige eigenaar. Ik sliep achterin. Ik moest door de slaapkamer van mijn zus om in mijn kamer te komen.”

Het was de mooiste plek waar ze ooit had gewoond.