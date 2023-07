Les uit Israël: minder politiek is betere politiek

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Democracy Dies in Darkness, zo luidt de slagzin van The Washington Post. Maar zowel de voorbije jaren als de geschiedenis leren ons het tegendeel: de verbrokkeling en regelrechte ontmanteling van de democratische rechtsstaat gebeuren niet in het geheim, onttrokken aan het oog van de publieke opinie. Neen: het antidemocratische discours en de aanvallen op de pijlers van de democratische rechtsstaat voltrekken zich op klaarlichte dag. De democratie lijkt vatbaarder voor uitholling van binnenuit dan voor aanvallen van buitenaf.

De huidige onrust in Israël is daar andermaal een paradigmatisch voorbeeld van. De regering-Netanyahu heeft er een hervorming goedgekeurd, waardoor het fundamentele principe van de scheiding der machten en de controlefunctie van justitie over regering uitgehold worden. De charge van Netanyahu op het hooggerechtshof is ook paradigmatisch voor het rechtse, populistische, nationalistische, autoritaire discours waarvan we de effecten de voorbije jaren in vele landen hebben gezien. In de VS, in Polen, en ook in Nederland en bij ons klinken vanuit die rechts-populistische hoek steevast stemmen om de rechterlijke macht meer onder controle van de politiek te plaatsen. Wanneer lieden die zo’n discours verkondigen ook effectief aan de macht komen, is dat allerminst toevallig een van hun topprioriteiten.

De taferelen in Jeruzalem doen terugdenken aan de massale protesten in Polen tegen de hervormingsplannen van de conservatieve PiS-regering enkele jaren geleden. Maar uiteindelijk laat men de bevolking even razen om vervolgens toch gewoon zijn eigen gang te gaan. Het blijft wel de vraag of het in Israël ook zo’n vaart zal lopen. Een groot verschil is dat in Israël niet enkel prominente intellectuelen als David Grossman deelnemen aan de protesten, maar dat ook bij het leger en de ordehandhaving onvrede en scepsis heersen over de hervormingen. Dat aspect ontbrak in andere landen waar een rechts-populistische regering de controle op de rechterlijke macht probeerde te vergroten.

Alleszins kan niemand uit de lucht komen vallen door de charge op de democratie en de scheiding der machten in Israël. Want je moet het de rechts-populistische politici geven: in verkiezingscampagnes spreken zij de klaarste taal, ze doen zich niet voor als wolven in schapenvacht, ze zeggen rechttoe, rechtaan waar het volgens hen op staat en welk beleid ze willen voeren. Je weet wat je zal krijgen, wanneer je erop stemt. Wie verwacht dat zij – eens aan de macht – een gematigder beleid zullen voeren, ‘presidentiëler’ zullen worden, dat zij niet enkel hun achterban, maar de hele samenleving zullen dienen, heeft niet goed geluisterd of niet goed nagedacht.

De problemen in Israël herinneren niet enkel aan de antidemocratische ondertoon van het rechts-populistische discours. Ze herinneren ook aan een algemener principe: een teveel aan politieke inmenging en politieke benoeming is dodelijk voor de democratie. Dat geldt uiteraard voor iets fundamenteels als de rechterlijke macht, maar ook voor vele andere domeinen van het leven. Te veel politisering schaadt de democratie. Wanneer de politiek over alles haar zegje – en al zeker een finaal zegje – wil doen, dan is dit gevaarlijk.

Enkele jaren geleden had ik een lang gesprek met de Canadese filosoof, schrijver en voormalig politicus Michael Ignatieff. Ignatieff vertelde me toen dat hij een ‘pompeus statement’ over een fundamenteel principe van de liberale democratie wilde maken: “Sommige dingen moeten niets met politiek te maken hebben. Depolitiseren is nodig om goede instituten te hebben. Er is consensus nodig: hier gaan we ons niet mee moeien.”

Ignatieff had hierbij niet enkel de relatie tussen justitie en politiek voor ogen, maar vooral het onderwijssysteem. Ignatieff ervoer aan den lijve wat rechts-populistische inmenging in het onderwijs betekent voor de democratie. Hij was een tijdlang rector van de Central European University in Boedapest, maar de vrije universiteit werd er door Orbán weggepest. Meer wezenlijk dan pompeus zei hij nog: “Ik zou er ook nooit aan gedacht hebben, mocht ik het niet zelf zo sterk ervaren hebben. Maar een cruciaal onderdeel van een vrije samenleving zijn de onafhankelijke accreditatie-instanties voor universiteiten. Zodra een politicus daaraan tornt, treft hij de vrijheid van iedereen en de veiligheid van de hele samenleving.” In een democratie is minder politieke inmenging blijk van een gezonde politieke cultuur.