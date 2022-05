Migratie en identiteit

Na een weekje vakantie in Frankrijk zijn we terug in België. Wat stelden we vast na enkele luttele uren op de Vlaamse wegen? Het rode stoplicht werd doodleuk genegeerd door twee automobilisten. Tweemaal stonden we aan een zebrapad te wachten om over te steken en tweemaal werd er door de naderende auto niet gestopt. Twee auto’s reden de uitgang (met een verbodsteken) van de parking van een discountzaak op.

Een automobilist vertoonde een erg wisselend rijgedrag en wat bleek als we hem voorbijstaken: jawel, hij was aan het gsm’en achter het stuur.

We weten niet of het iets te maken heeft met de toenemende levensduurte, maar richtingsaanwijzers gebruiken is blijkbaar erg duur in gebruik geworden.

Les één aan nieuwe Vlamingen: de regels zijn er voor iedereen, behalve voor de echte Vlaming!

Marleen Deprins

Ontslag Beke

Volgens insiders is Wouter Beke een wrak, hij is namelijk geen kille machtspoliticus. Maar hij stopte niet na de besparingen op de preventieve gezondheidszorg, ook niet na de drama’s in de woon-zorgcentra, zelfs niet na de wantoestanden in de kinderopvang.

Neen, hij stopt na negatieve peilingen, hij is er het hart van in.

Het wordt tijd dat de cd&v toegeeft dat ze, net als de andere partijen in de Vlaamse regering, deel uitmaakt van een hardvochtig neoliberaal clubje dat enkel grote bedrijven bedient en zijn burgers al jarenlang in de steek laat.

Benieuwd wat Wouter Beke hierna gaat doen. Wellicht wordt hij CEO bij een voetbalvereniging of bestuurder bij een bank. Het zal alleszins iets leuks en lucratiefs zijn, want dat doen ex-ministers altijd achteraf.

Misschien moet hij gewoon eens een halfjaar gaan meedraaien in een rusthuis als verzorgende. Dan kan hij met eigen ogen zien waartoe het beleid van de Vlaamse regering geleid heeft.

Ik kijk al uit naar zijn spreekbeurt hierover. Hopelijk is die iets eerlijker dan die van afgelopen week.

Veerle Debay, Jesseren