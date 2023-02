Lege rekken in Groot-Brittannië door het slechte weer in Spanje? Nee, het heeft alles te maken met de brexit

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Lege groente- en fruitrekken in Britse supermarkten. Het komt als een verrassing voor vele Britten die geloof hebben gehecht aan de propaganda van de brexiteers. De Europese Unie is een protectionistisch systeem, stelden die tijdens de debatten voorafgaand aan het referendum van 2016; een keurslijf dat de Britten dwong te veel te betalen voor hun voedsel. Dankzij de brexit zou Groot-Brittannië nieuwe markten vinden in verre landen en goedkopere eetwaren kunnen invoeren. Er zou meer voedsel zijn voor de Britten en ze zouden er minder voor moeten betalen.

Je zou denken dat de ogen van de vele Britten die dit sprookje geloofden nu zullen opengaan. Met al die lege rekken zullen ze eindelijk inzien dat ze zich vergist hebben toen ze stemden om de Europese Unie te verlaten.

Nogal wat Britten zijn vandaag bereid die mentale ommekeer te maken. Peilingen wijzen uit dat een flinke meerderheid van hen nu inderdaad denkt dat de brexit een vergissing was. Maar een harde kern in de politiek en in de media, inclusief de BBC, weigert die stap te zetten en is in denial mode. Die politieke en media-elite blijft de realiteit ontkennen.

De mentale kronkels die nodig zijn om de werkelijkheid te ontkennen zijn verbijsterend. Een Conservatieve politicus verklaarde dat de oorzaak van de voedselellende in Groot-Brittannië te vinden is in het feit dat de afstand tussen Groot-Brittannië en Spanje, vanwaar veel groenten en fruit worden ingevoerd, groter is dan tussen de landen van het Europese continent en Spanje. Waarop een snuggere twitteraar een foto toonde van volle groente- en fruitrekken in Helsinki, dat tweemaal verder verwijderd is van Spanje dan Londen. Het verhaal illustreert ook hoe mensen die denken dat hun land in het centrum van de wereld ligt alle benul van aardrijkskunde missen.

Lege schappen in een Sainsbury-supermarkt in Londen. 'Het slechte weer in Spanje is de trigger van het probleem; de oorzaak is het feit dat Groot-Brittannië heeft beslist zichzelf af te snijden van de interne markt', weet De Grauwe. Beeld AFP

Maar het verhaal dat door ontkenners van de werkelijkheid het meest circuleert is dat van het slechte weer in Spanje. Dat heeft ertoe geleid dat de Spaanse export van fruit en groenten naar Groot-Brittannië is stilgevallen.

Ik heb mij laten wijsmaken dat het weer inderdaad slecht was in Spanje. Maar kan dat de oorzaak zijn van de voedselschaarste in Groot-Brittannië? Als dat de oorzaak was, dan zouden de inwoners van de EU-landen ook geen tomaten vinden in hun supermarkten. En dat blijkt helemaal niet het geval te zijn.

We komen tot de kern van de verklaring. De interne markt is een netwerk van aanvoerketens. Als er ergens een tekort optreedt dan kan dat heel snel weggewerkt worden door toelevering vanuit een andere bron in dat netwerk. Als er weinig tomaten uit Spanje kunnen worden ingevoerd, dan vinden we in België wel, zonder al te veel extra kosten, een andere bevoorradingsbron in diezelfde interne markt. Onze rekken blijven gevuld met tomaten, die niet noodzakelijk uit Spanje komen maar die door het feit dat we in de interne markt zitten vlot van elders kunnen worden ingevoerd.

Toen de Britten uit de Europese Unie stapten, stapten ze ook uit het complexe netwerk dat de interne markt is. Groot-Brittannië is erg afhankelijk van Spanje voor veel fruit en groenten. Als er dan iets misloopt in Spanje, moeten de Britse invoerders nieuwe bevoorradingsbronnen vinden. Maar dat doe je niet in een handomdraai als je niet meer deel uitmaakt van het netwerk. Nieuwe contracten moeten gesloten worden. De Britse invoerders moeten ellenlange en dure douaneprocedures doorlopen om elders in de Europese Unie tomaten naar Groot-Brittannië te kunnen transporteren. Vermits dat veel tijd vergt, krijg je lege rekken in dat land. Die lege rekken hebben dus alles te maken met de brexit. Het slechte weer in Spanje is de trigger van het probleem; de oorzaak is het feit dat Groot-Brittannië heeft beslist zichzelf af te snijden van de interne markt.

Die laatste werkt als een verzekeringsmechanisme. Als er ergens in het netwerk schaarste ontstaat (door slecht weer, een staking, of een andere schok) dan zoekt het systeem naar een nieuwe verbinding in het netwerk. En dat is mogelijk omdat het winstgevend is zo een nieuwe verbinding aan te leggen. Het gevolg is dat het slechte weer in Spanje weinig invloed uitoefent op de bevoorrading van groenten en fruit in België. In Groot-Brittannië, dat geen deel meer uitmaakt van dit verzekeringsmechanisme, heeft het Spaanse slechte weer wel een grote impact. Wat een paradox voor een land dat dankzij de brexit hoopte ‘to take back control’.