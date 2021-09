Le nouveau kibbelkabinet est arrivé: Vivaldi zou weleens erg Zweeds kunnen blijken

Stavros Kelepouris is journalist.

Een jaar geleden kwam het friendly fire in Vivaldi nog voornamelijk van bij Georges-Louis Bouchez, de flamboyante voorzitter van de Franstalige liberalen. Daar werd toen enigszins zuchtend over geschokschouderd. Bouchez is Bouchez, klonk het dan: niet te veel aandacht geven, dat is net wat hij wil.

Vandaag komen de scudrakketten binnen Vivaldi van alle kanten. De PS die via de krant premier De Croo een standje geeft. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) die live on air PS-voorzitter Paul Magnette voor ‘agent provocateur’ verslijt. Socialisten die mee met de vakbond protesteren tegen het eigen federale beleid. Le nouveau kibbelkabinet est arrivé. Op enkele weken van zijn State of the Union moet premier Alexander De Croo (Open Vld) plots een staakt-het-vuren zien te onderhandelen.

Wie geloofde dat Vivaldi echt voor een ander soort politiek zou staan, komt stilaan van een kale kermis thuis. Nu het politieke debat niet meer helemaal ingepalmd wordt door een pandemie, blijkt Vivaldi op dat vlak toch vooral erg te lijken op de Zweedse coalitie van Charles Michel. Van de aangekondigde interne vrede is niet veel meer te merken.

Dat er binnen de regering stevig in de contramine gegaan wordt en dat een deel van de discussies via de media verloopt, is op zich niet zo erg. Dramademocratie hoeft beleid niet in de weg te zitten. Problematischer wordt het wanneer de wederzijdse verwijten van zo’n hardvochtigheid getuigen dat ze de onderlinge verstandhoudingen vertroebelen.

Het was de les die de Zweedse coalitie te laat heeft ingezien: een regering die voortdurend in campagnemodus zit, krijgt geen fundamentele hervormingen meer op de sporen. Om het met de woorden van N-VA-voorzitter Bart De Wever in 2018 te zeggen: het vermogen om “donnant-donnant” tot een compromis te komen, verdwijnt, omdat niemand de ander nog iets gunt.

Net zoals Zweeds is Vivaldi au fond een hervormingsregering – zij het dat de ampleur van de uitdaging van toen verbleekt bij wat er vandaag op het bord ligt. Een begrotingstekort van 21 miljard euro en een gevaarlijk hoge staatsschuld verdragen geen coalitie gegijzeld door onderling wantrouwen.

De vraag is of dit land nog eens jaren getalm kan torsen. De recepten van het verleden zullen niet volstaan. Als Vivaldi zich beperkt tot wat nieuwe gyprocwanden in de koterijen van ons systeem, dreigt het huis met een dak vol gaten het postcoronatijdperk in te gaan. Er zijn fundamentele hervormingen en investeringen nodig. Het momentum voor Vivaldi is nog niet voorbij, maar het wordt wel tijd om het te grijpen. En dat zal niet lukken als partijvoorzitters erop gebrand zijn ieder voorstel van een coalitiepartner meteen neer te sabelen als een regelrechte aanslag op de toekomst van het land.