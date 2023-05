Laten we meer bomen planten, zeker in de steden, maar wel om de juiste reden

Valerie Trouet is klimaatexperte, wetenschappelijk directrice van het Belgisch Klimaatcentrum in Ukkel en auteur van Wat bomen ons vertellen. Haar column verschijnt vierwekelijks.

Al een jaar lang schrijf ik elke maand een column, maar tot nog toe heb ik me kunnen inhouden en heb ik het nog niet over bomen gehad. Nochtans zet ik al eens graag een boom op over bomen. Want bomen zijn door honderden miljoenen jaren aan evolutie goed geoliede machines die ons niet alleen van alles kunnen vertellen, maar die ook als bij wonder, of eerder door fotosynthese, koolstofdioxide (CO 2 ) opnemen uit de lucht en opslaan in hun hout.

Daarom wordt het aanplanten van bomen vaak voorgesteld als een natuurlijke oplossing voor de antropogene klimaatverandering. Zelfs fervente tegenstanders van om het even welke vorm van klimaatbeleid – Trump of Erdogan, om er maar enkele te noemen – planten al eens graag een boom. Dat oogt namelijk mooi op foto’s, zo met een spade in de hand een frêle boompje in de grond steken, met opgerolde hemdsmouwen de klimaatverandering aanpakken.

Maar de effectiviteit van boomplantacties om klimaatverandering te bestrijden is zwaar overroepen. Ten eerste is het met bomen een beetje zoals met kinderen: ze planten of maken is makkelijk, maar ze in leven houden en opvoeden tot functionele burgers, dat is veel moeilijker en een werk van lange adem. Bij bomen moet je zorgen dat ze voldoende plaats, water, en licht hebben en ze vrijwaren van bosbranden en droogtes. Een taak die door de lange levensduur van bomen meerdere generaties lang volgehouden moet worden, maar die ook alsmaar moeilijker wordt naarmate ons klimaat opwarmt en bosbranden en droogtes steeds vaker voorkomen.

Maar stel nu dat je erin slaagt om je bomen langdurig in leven te houden en om volwaardige, volwassen bossen te creëren. Dan nog blijkt de CO 2- opslagcapaciteit van bossen futiel in vergelijking met onze gigantische en nog steeds stijgende CO 2- uitstoot. In 2022 stootten wij wereldwijd meer dan 40 miljard ton CO 2 uit. In één jaar tijd.

Als elke wereldburger een boom zou planten en die 8 miljard bomen ook zouden overleven, dan zou dat wereldwijde bos een deukje van amper 200 miljoen ton CO 2 in onze jaarlijkse uitstoot maken. Of zoals David Ho, klimaatwetenschapper aan de University of Hawaii in de VS, het recent omschreef in Nature: een deukje van minder dan twee dagen in een jaar aan uitstoot. Vrijwel niets dus.

Dat is ook logisch als je bedenkt dat de fossiele brandstoffen die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van onze CO 2 -uitstoot, het resultaat zijn van miljoenen jaren aan bossen (en ander planten en algen) die de planeet in het verleden hebben bevolkt. Door een proces dat nog eens vele miljoenen jaren duurt, heeft de aarde ze opgeslorpt en opgeslagen als de steenkool, het gas en de olie die wij nu in ijltempo verbranden. Het is een illusie te denken dat je de uitstoot daarvan met één generatie aan bossen kunt compenseren, zo werkt de koolstofcyclus niet.

Ook de ontwikkeling van CDR-technologie (carbon dioxide removal), de artificiële tegenhanger van bossen, biedt weinig soelaas. Hoewel zelfs het IPCC toegeeft dat CDR de enige manier is om tijdig koolstofneutraal te worden en onder de 1,5 of zelfs 2 graden wereldwijde opwarming te blijven, is ook CDR momenteel nog een illusie. In zijn klimaatplan trekt president Biden bijvoorbeeld 3,5 miljard dollar uit voor de bouw van vier enorme DAC-hubs (direct air capture). Die zijn nu dus nog niet gebouwd, maar zullen elk goed zijn voor ongeveer een miljoen ton CO 2 -verwijdering. Dat lijkt misschien veel, maar om onze volledige jaarlijkse uitstoot te compenseren, zouden we dus zo’n veertigduizend hubs moeten bouwen, met een kostplaatje van bijna 1 miljard dollar elk.

Hoe je het ook draait of keert, de enige manier om een kans te hebben om onder 2 graden opwarming te blijven, is een versnelde en sociaal rechtvaardige transitie weg van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd moeten we wel werken aan het opschalen en efficiënter en goedkoper maken van CDR-technologie die in de toekomst dan de resterende en historische CO 2 -uitstoot kan compenseren. Het is dus een en-enverhaal, geen of-ofverhaal.