Er zijn veel redenen om protest aan te tekenen tegen de politiek van onze regeringen. Ja, zij leggen te weinig slagkracht en moed aan de dag in de strijd tegen armoede, tegen de klimaatontwrichting, tegen seksueel geweld, tegen psychische problemen, tegen het toenemende racisme, tegen het voortbestaan van koloniale verhoudingen tussen Noord en Zuid, tegen het inhumane vluchtelingenbeleid, en ga zo maar door. Als intellectuelen zouden we daar niet alleen teksten over moeten schrijven, maar ook actief tegen op straat moeten komen. We zouden daarbij ook onze eigen geprivilegieerde positie ter discussie moeten stellen.

Maar laten we in hemelsnaam toch niet mobiliseren tegen het coronabeleid van de regeringen. Als er één domein is waarop zij – aarzelend weliswaar, vaak stuntelend, soms zelfs flaterend – trachten te doen wat we van hen mogen verwachten, dan is het wel dit. Luisterend naar wijzigende maar onderbouwde inzichten van de relevante wetenschappen én naar de belangen van verschillende groepen in de samenleving streven zij ernaar het aantal slachtoffers van een gevaarlijk en snel muterend virus tot een minimum te beperken, zorgcapaciteit over te houden voor mensen die om andere redenen dringende medische hulp nodig hebben, en dat alles zonder de maatschappij tot stilstand te brengen. Hoe kritisch we ook moeten staan tegen de overheid, in dit geval verdient ze in de eerste plaats onze steun.

De bewering dat de overheden van de pandemie gebruikmaken om hun eigen macht te vergroten en op een sluipende wijze een dictatuur uit te bouwen is op zijn zachtst gezegd eenzijdig - zelfs wanneer ze niet leidt tot flagrant onjuiste en diep kwetsende vergelijkingen met de holocaust. Ze berust vaak meer op een overtrokken argwaan voor de staat dan op een genuanceerde analyse van het functioneren van overheden. Ongetwijfeld versterken de draconische anti-covidmaatregelen in een land als China de greep van de staat op zijn burgers, maar die vaststelling kan niet zonder meer worden geëxtrapoleerd naar landen waar een representatief systeem met vrij opererende media van kracht is. Die systemen zijn niet volmaakt, maar ze dragen er wel toe bij dat de staatsmacht er niet ongelimiteerd kan uitbreiden.

Dat geldt zeker in België, waar de vrees voor tirannie de uitbouw van een sterke staat al sinds de onafhankelijkheid onmogelijk heeft gemaakt. In de plaats daarvan verhuisde de macht naar een breed netwerk van particuliere organisaties - de katholieke kerk, de politieke partijen, allerhande belangenorganisaties – en geleidelijk ook naar de deelstaten. Het resultaat van deze intrinsiek democratisch gemotiveerde evolutie was dat beslissen over wat dan ook aartsmoeilijk werd in dit land, en beslissingen afdwingen haast onmogelijk. Elke maatregel die een regering neemt, is het resultaat van een lelijk compromis, waar vrijwel iedereen een beetje ongelukkig over is. Nog voor ze goed en wel van kracht is, wordt ze al vanuit verschillende hoeken ter discussie gesteld.

Het algemeen belang

Machtsfragmentatie is in dit land met andere woorden een groter probleem dan machtsconcentratie in de handen van de staat. Terwijl we uiteraard op onze hoede moeten blijven voor dergelijke machtsconcentratie, hebben we wel een overheid nodig die met de nodige slagkracht en legitimiteit een aantal basisafspraken over ons samenleven – datgene wat we plechtstatig als ‘het algemeen belang’ omschrijven – verdedigt tegen wie deze bedreigt. Een overheid die zich te weer durft te stellen tegen de fiscale en andere privileges van de multinationals, tegen het egoïsme van de (super)rijken, tegen het geweld van white supremacy-aanhangers en islamistische jihadisten, tegen de ongecontroleerde uitholling van onze privacy door naar winstmaximalisatie strevende bedrijven.

Wie de argwaan tegen de overheid oppookt vanwege haar legitieme keuze om de bescherming van het leven van haar burgers hoger in te schatten dan de keuze van een klein deel van hen om zich niet te laten vaccineren, die zorgt er mee voor dat diezelfde overheid nog minder dan vandaag een beschermer van rechten en een herverdeler van welvaart kan zijn. Laten we die overheid kritisch blijven controleren en laten we er mee voor zorgen dat zij haar taken op een zorgzame manier en met oog voor diversiteit uitvoert. Maar laten we haar ook de nodige ruimte bieden om een beleid te voeren dat de impact van deze gezondheidscrisis tot een minimum beperkt. Daar worden we op termijn allemaal beter van.