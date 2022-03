Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Er is een nieuwe mediatrainer aan de slag, zei ik. Je moet er eens op letten: ­iedereen met wat status die in het nieuws wordt geïnterviewd, begint z’n antwoord op exáct dezelfde manier. Er wordt onmiddellijk van de vraag afgeweken. “Ik wil toch eerst even benadrukken dat.” “Laat mij toch beginnen met te zeggen dat.” “Ik wens toch eerst mijn afschuw uit te drukken over.”

Annelies Verlinden en Tinne Van der Straeten zijn er de ongekroonde koninginnen van, en Lydia Peeters natuurlijk, de keizerin van de kletsica. Bij de mannen zijn Jan Jambon en Wouter Beke de primussen van de perslucht. Maar ze doen het allemáál! Je moet zo’n interview eens letterlijk uitschrijven: dan merk je pas dat er soms gewoon níéts werd gezegd. Dan moet je je als ­medium toch vragen stellen.

“Het is inderdaad zo dat.” “We mogen niet uit het oog verliezen dat.” “Het is niet aan mij als minister om.” “Daar kan ik mij niet over uitspreken.” “We gaan samenzitten.” “We moeten zien of.” “Het kan natuurlijk niet dat.” “We gaan er alles aan doen om in de toekomst.” “Ik zal de bevoegde diensten.” “U mag niet vergeten dat.” “Ik kan alleen maar zeggen dat.” “In nauwe samenspraak met.”

Lander Cobbaert bedrijft in De ideale wereld geen satire meer: de realiteit heeft hem ingehaald.

Die filmpjes van De ideale wereld blijven maar formidabel, zei mijn vrouw. Het is geruststellend dat ze daar de verste ­oevers mogen blijven opzoeken, in een tijd waarin iedereen zich op alle uren van de dag loopt in te dekken en te ­verontschuldigen. Al kan ik het ­gevoice-­overde interview met Albert en Paola, waarin de vorst opstond om in de tuin te gaan kakken, nergens meer terugvinden — mogelijk heeft daar toch, discreet, de telefoon over gerinkeld.

Wij hebben voor Boef een tracker gekocht. Mocht hij ontsnappen, kunnen wij via een app zien waar hij zich bevindt. Het is een plezierig apparaat. Je kunt er achteraf je wandelingen mee bekijken. Als mijn vrouw ’s ochtends ­samen met hem muizen gaat vangen en ik geen zin of inspiratie meer heb om te werken, kan ik recht naar hen toe wandelen. Laatst, toen we in de stad waren, maakten Boef en ik tijdens de avondwandeling een tussenstop in het ­Mortselse Theatercafé, en kon mijn vrouw op de heatmap zien dat de ­jongens in de kroeg zaten. ‘Smaakt de Chimay?’, whatsappte zij – ze hebben er de rode van het vat.

Toen wij even later thuiskwamen, zat mijn vrouw op haar tablet naar de ­Pano-uitzending over het bos in ­Vlaanderen te kijken.

Dit lijkt wel In de gloria, zei zij. De ­bewoners van de Bosstraat in Retie, in de Antwerpse Kempen, zeggen dat ze heel tevreden zijn dat de gemeente ­eindelijk alle bomen is komen kappen, want dat het geen doen meer was met al die bladeren en naalden in dakgoot en regenpijp. Als je, bewoner van de Bosstraat zijnde, zoiets zonder blikken of blozen voor de camera durft te ­verklaren, wil dat zeggen dat er in je omgeving niemand is die je gek ­verklaart. Dat is verontrustend.