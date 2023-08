‘Land acknowledgement’ is tekenend voor onze tijd: de behoefte om van je eigen moraliteit publiek vertoon te maken

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is voorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Het is een gebruik dat zich in sneltempo verspreidt in de Amerikaanse samenleving, en aan Amerikaanse universiteiten in het bijzonder: het te pas en te onpas debiteren van een land acknowledgement. Critici noemen het een nieuw woke sacrament. Bij publieke bijeenkomsten wordt er een verklaring voorgelezen om mensen eraan te herinneren dat ze zich op grondgebied bevinden van deze of gene inheemse stam.

Een van mijn voormalige collega’s deed er deze week nog zijn beklag over. Voor een vakgroepvergadering die hij moest leiden, was hij door een van zijn oversten gevraagd om enkele zinnen voor te lezen over de natives die vroeger deze gronden hadden bevolkt. Hij moest de aanwezigen op de vergadering ook vragen om de ogen te sluiten, zodat de boodschap nog beter zou doordringen. Mijn collega wilde dat allemaal liever niet: wat heeft het voor zin, wanneer het bij woorden blijft?

Enerzijds sta ik positief tegenover zulke initiatieven. Als een gebruik dat de kennis van het verleden kan vergroten en verspreiden zou ik het omarmen. Ook kan dit woordenceremonieel een potentiële opstap zijn naar concrete daden om de wandaden van het verleden te compenseren. Maar daar wringt anderzijds het schoentje: het blijft veelal bij loze woorden, die niet gevolgd worden door daden om leven en lot van inheemse Amerikanen vandaag te verbeteren.

In menig opzicht is het gebruik tekenend voor onze tijd: de behoefte om van je eigen moraliteit publiek vertoon te maken en jezelf morele schouderklopjes te geven. Je ziet het overal op sociale media: mensen die hun vermeende goede daden of woorden met het publiek delen om te tonen wat voor een fijne mensen ze wel zijn. Celebrity’s en influencers die hun holle medeleven met de wereldbevolking betuigen bij een ramp, of die fotogeniek hun eigen ‘goede daden’ in beeld brengen. Terwijl ze de planeet versmachten met de ecologische voetafdruk van hun massaconsumptie en luxeleven maken ze een mooi plaatje van zichzelf wanneer ze afval op een strand ruimen of een keertje organic gaan eten.

Ook de land acknowledgement-ceremonies passen veelal in die tendens. Het initiatief ervoor is immers niet van de inheemse Amerikanen zelf gekomen. Het lijkt veelal deugpronken van progressieve mensen: tonen aan de buitenwereld dat je in woorden een heel betrokken en goed mens bent.

Bij de inheemse bevolking hebben velen zich kritisch over het gebruik uitgelaten. Twee argumenten keren steevast terug: we hebben niets aan lege woorden, we hebben concrete daden nodig van natuurbeheer. Wie land acknowledgement ernstig neemt, moet gronden teruggeven aan inheemse stammen zodat zij kunnen instaan voor hun eigen landbeheer.

Een tweede argument dat steeds terugkomt, is dat land acknowledgement ingebed is in een foute vooronderstelling over de verhouding van inheemse stammen tot het land. Zij zien zichzelf helemaal niet als vroegere bezitters van het land; het land is nooit ‘van ons’ geweest. Zij zien zichzelf als hoeders, stewards. Wie echt aan land acknowledgement wil doen, moet zijn eigen houding ten opzichte van de natuur herzien: het sacrale erkennen van het water rondom ons, de grond onder onze voeten en de sterrenhemel boven ons. Echte land acknowledgement vergt dat we afstand nemen van een cultuur die de aarde exploiteert. Maar dat vereist natuurlijk veel meer inspanning en toewijding dan het louter ceremonieel debiteren van de juiste woorden in de juiste volgorde.

Deugpronken is geen kenmerk van onze tijd alleen; het is van alle tijden. Goed zijn in woorden weegt lichter dan goed zijn in daden. Die eeuwige neiging tot goed bevonden worden door anderen zonder de moeite van goede daden te willen nemen, is al in de Bijbel vastgelegd in de figuren van de farizeeërs. En wie zich van de universaliteit van dat principe wil vergewissen, moet maar eens Een onaangename geschiedenis lezen van Dostojevski. In dat kortverhaal wordt een personage opgevoerd dat zich alsmaar verheugt op hoe hij op anderen overkomt. In de tijd van liberalisering in de negentiende eeuw in Rusland spreekt hij voortdurend over het welzijn van de armen en de afschaffing van de lijfeigenschap; niet omdat hij daar zelf zo mee inzit, maar omdat hij een groot genoegen vindt in de complimenten die hij van anderen krijgt omwille van zijn ‘medemenselijkheid’ en ‘vooruitstrevendheid’.

Als remedie tegen deugpronken zou ik een herwaardering van de ‘stille moraal’ bepleiten: de anonieme deugdelijkheid. Een echt goede daad hoeft niet geafficheerd te worden en behoeft geen openbaar vertoon.