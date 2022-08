Lachen met gouverneurs is gezond, maar hun kritiek op de afbouw van regionaal nieuws is wel terecht

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Toen enkele provinciegouverneurs deze week protest aantekenden tegen de aangekondigde schrapping van het regionale ochtendblok op Radio 2 kregen zij vooral de lachers op de hand. Wie dachten die gouverneurs wel dat ze waren dat ze zich met het uitzendschema van een radionet te bemoeien hadden? Bewezen zij hun eigen overbodigheid niet door zich met zo’n futiliteiten bezig te houden?

In de mate dat het hoongelach met de functie te maken heeft, is het terecht. In een bijzonder druk bezet bestuurlijk landschap is de meerwaarde van een gouverneur beperkt. Een vertegenwoordiger van de regering als eerste hulp bij bovenlokale problemen (rampbestrijding bijvoorbeeld) valt te verantwoorden, maar of dat via een particratisch beslist en genereus bezoldigd mandaat tot aan het pensioen moet, is weer een andere vraag.

Lachen met gouverneurs is dus gezond, maar over de afbouw van regionaal nieuws op de radio hebben ze overschot van gelijk. Regionale verslaggeving is niet jong of hip, maar behoort tot de kern van de maatschappelijke opdracht van de openbare omroep. De omroep bedient daarmee een publiek met een aanbod dat commerciële zenders niet kunnen of willen leveren. Daarop besparen is een slecht idee.

Zoals je kon verwachten stonden de bazen van de VRT snel klaar om met een bijna orwelliaanse logica uit te leggen dat de afbouw juist tot meer en betere regioberichtgeving zou gaan leiden. Daarvoor konden de luisteraars op het internet terecht. Dat doet denken aan de praatjes die je ook wel eens in het bankwezen hoort: ‘Om u nog beter te kunnen bedienen, hebben wij uw bankkantoor gesloten.’

Die vergelijking is niet lukraak gekozen. Toen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen radicaal-rechts zijn grote doorbraak beleefde in niet-stedelijk, landelijk Vlaanderen braken experts zich het hoofd over dat fenomeen. Al snel kwamen ze eruit dat nogal wat mensen in die landelijke gebieden zich verweesd voelen. Dat heeft minder met economisch verlies te maken dan met politieke en maatschappelijke vervreemding doordat kleinere gemeentes hun identiteit verliezen. Bakkers en cafés sluiten, banken gaan weg ‘om u nog beter te dienen’.

Verrassend is dat inzicht niet. Onderzoek leert dat nabijheid een belangrijke factor is in het vertrouwen in politiek en beleid. Die nabijheid komt steeds meer onder druk te staan. Gemeentes fuseren tot grotere gehelen, net als ziekenhuizen en materniteiten. De argumenten daarvoor zijn goed, maar dat neemt de emoties over ‘lokaal verlies’ niet weg.

In die context verwacht je dat een openbare omroep wel op de kleintjes let, wel de lokale nabijheid garandeert en geen genoegen neemt met een doorverwijzing naar het eindeloze internet. De VRT hoeft heus geen nichezender te worden en mag populair succes blijven nastreven. Toch is het zuur dat tegelijk met de regionale afbouw een dure tv-show wordt aangekondigd.

Opgelegde besparingen nopen de omroep tot lastige keuzes. Maar als die keuze erop neerkomt dat op een maatschappelijke kernopdracht wordt bespaard om de commerciële ambities te vrijwaren, dan is niet die besparing het probleem.