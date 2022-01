‘Ge overdrijft weer’: iedereen weet dat als hij, zij of x die uitdrukking gebruikt hij, zij of x met een rotvaart een doodlopend straatje inrijdt, recht naar een onvermijdelijke relationele botsing.

Niets irriteert mensen meer dan niet serieus genomen te worden, zelfs als ze overwegend klaterende en klinkklare onzin verkopen: talloze marsen voor de vrijheid bewijzen dat.

Grotendeels feitloos protest tegen een grotendeels imaginaire vijand is gedoemd om te stranden in frustratie en woede.

Zonder eerbied voor feiten is er ook geen discussie.

“Feiten leveren de stof voor meningen; meningen kunnen sterk uiteenlopen en toch legitiem zijn, zolang ze de feitelijke waarheid respecteren. Vrijheid van mening is enkel gegarandeerd als de feiten zelf niet ter discussie staan.”

Het zijn wijze woorden van Hannah Arendt, waarvan het grootste probleem is dat iedereen zijn eigen interpretatie van de feiten gebruikt om daarvan gebruikmakend zijn eigen waarheid te verkondigen, waardoor de discussie meteen vastloopt.

Dat gaat helemaal op in het kader van de problemen met Oosterweel, met dank aan de vervuilers van 3M: miserie, miserie, miserie.

Dat er grote vervuiling is: daar is iedereen het uiteindelijk ongeveer over eens. Dat die vervuiling schadelijk is voor de mens niet: alvast de burgemeester van ’t Stad trekt dat in twijfel en verklaart jennerig dat hij zelf nog wel eieren eet van zijn eigen kippen, daarmee nog even dunnetjes het verbod op consumptie van pluimveeproducten in Zwijndrecht en omstreken ridiculiserend.

Lachen met de boerkes van over het water: dat doen ze in ‘t Stad graag.

Het zijn dan ook geen echte Antwerpenaren: tot 1923 behoorde Zwijndrecht en omstreken tot Oost-Vlaanderen, tot de stad het gebied annexeerde. Expansiedrift.

Buiten het strand van Sint-Anneke, Tom Waes en Radio Minerva heeft Linkeroever voor de modale sinjoor ook weinig vertier te bieden. En dan moet Minerva binnenkort nog stoppen omdat ze geen vergunning meer hebben.

De grote pr-machine rond Oosterweel draait overuren: zowat iedereen die iets met het project te maken heeft wordt uitgebreid geportretteerd in de kranten, opinies alom. Met inbegrip van een subtiele karaktermoord op de activist De Kat die de kat de bel aanbond: moet kunnen.

Uitgebreid testen op de aanwezigheid van PFAS in het bloed wordt weggezet als paniekzaaierij. Sussend wordt geschreven dat innovatie alles zal oplossen.

Voor de activisten is de georkestreerde demarche een voorbeeld van wat men in schoon Engels ‘to add insult to injury’ noemt: steeds verbetener wordt hun strijd. Het hangt als een loden last boven de toekomst van de stad: staat iedereen tegen de verkiezingen van 2024 helemaal stil, wordt Oosterweel de vuilste ring van de wereld of komt er toch een oplossing?

Zennaiskalm.