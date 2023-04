Laat Soedan niet in de steek, stuur diplomatieke missie op oorlogspad

Maarten Rabaey is journalist.

Vanuit de hele wereld werden de voorbije dagen buitenlanders geëvacueerd vanuit Soedan, waar twee dictatoriale krijgsheren en hun troepen elkaar naar het leven staan.

De beelden van vertrekkende militaire vliegtuigen met daarin diplomaten en humanitaire medewerkers doen even denken aan de overhaaste aftocht uit Afghanistan eind augustus ’21. Alleen is er aan boord deze keer geen plaats voor Soedanese burgers, die zelfs niet buiten durfden te komen te midden van het zware wapengeweld.

Is dat het dan? Wij, de democratische landen, trekken ons terug en leveren Soedan over aan de grillen van twee oorlogsmisdadigers? Wachten we tot Abdel Fattah al-Burhan, leider van het reguliere leger Sudanese Armed Forces (SAF), of vicepresident Mohamed Hamdan Dagalo, leider van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), de ander verslaat om een nieuwe dictatuur te kunnen vestigen naar het model van hun genocidale geestesvader Omar Al Bashir? Zullen ze dan net zoals vroeger opnieuw grote delen van de bevolking in Darfur uitmoorden? Of barst een burgeroorlog los?

Al deze scenario’s zijn helaas mogelijk. Het verleden leerde dat oorlog in Soedan ook een gevaarlijke mokerslag kan betekenen voor de hele regio. Buurlanden als Tsjaad, Libië, Zuid-Soedan en Egypte kunnen destabiliseren door grensoverschrijdend geweld. Er kunnen massale vluchtelingenstromen ontstaan in een continent waar ook al Ethiopië, Eritrea, Somalië, Congo, Mali, enzovoort kampen met conflicten en ontheemden.

Daarom moeten de democratische naties zo snel mogelijk terug naar Soedan om uitwegen te zoeken. Maar hoe? Door de oorlog in Oekraïne is een initiatief van de hopeloos verdeelde Veiligheidsraad niet te verwachten. Het lijkt er zelfs op dat permanent lid Rusland betrokken partij is. Alweer, ook in dit conflict. Er zijn berichten dat Wagner-huurlingen raketten leverden aan de RSF van Dagalo vanuit Libië, waar ze krijgsheer Khalifa Haftar steunen. Soedan wordt daarmee – na eerder ook Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek – een nieuw front in de vuile Afrikaanse oorlogen van het Kremlin.

Voor de Europese Unie is de beste piste nu om de handen in elkaar te slaan met de Afrikaanse Unie en de Arabische landen die invloed hebben op beide kemphanen in een ultieme poging om een wapenstilstand te bemiddelen. Zolang dat niet lukt, moeten we nu al de krijgsheren duidelijk maken dat hun oorlogshandelingen door het Internationaal Strafhof nauwgezet opgevolgd worden en hun buitenlandse tegoeden bevroren zullen worden.

Deze boodschap zal het meeste indruk maken als beide door onderhandelaren recht in de ogen gekeken worden. Diplomaten zonder oorlogservaring hadden gelijk om te evacueren, maar nu is het misschien tijd om Afrika-deskundige bemiddelaars te sturen in maatpakken met kogelvrije vesten en een gewapende AU/EU-escorte. Oorlog is politiek met andere middelen, maar een diplomaat moet ook soms op oorlogspad. Wagen wij dat niet, dan komen ze straks uit Moskou of, wie weet, Peking.