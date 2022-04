Laat politici onder ede hun relaties met autocratische regimes aangeven

Maarten Rabaey is journalist.

In de Franse presidentsverkiezingen gaat presidentskandidate Marine Le Pen naar de tweede ronde, waarin ze het zal opnemen tegen huidig president Emmanuel Macron. Le Pen pakte tot voor kort in campagnes uit met de vriendschap die ze had met Vladimir Poetin. Via de Russische president, die nu van oorlogsmisdaden in Oekraïne wordt beschuldigd, kreeg haar partij Rassemblement National in het verleden een geschatte 9 miljoen euro aan leningen van een Russische bank.

Een lening aanvaarden betekent dat je schatplichtig bent aan iemand. Willen de Fransen straks iemand in het Elysée die liever het autocratische Kremlin-model omarmt dan de democratische EU en de NAVO? Het is een vraag die Macron en de andere kandidaten in deze campagne te weinig stelden. Het is een vraag ook die veel Franse kiezers minder belangrijk vonden dan de prijs van stokbrood en brandstof, een vaststelling die ook ons moet verontrusten.

Belgische kiezers liggen nu wakker van de oorlog in Oekraïne, maar zal dat nog zo zijn in 2024? Of zal, net zoals in Frankrijk nu, de geslonken koopkracht dan toch een argument worden om te kiezen voor radicale partijen - ongeacht ideologische en financiële banden met Poetin?

Het Europees Parlement maakte al werk van een bijzondere commissie voor buitenlandse inmenging, die na een onderzoek onlangs scherp uithaalde naar politici die een graantje meepikken van autocratische regimes. Het is tijd dat ons federaal parlement en/of de regioparlementen zo’n commissies in het leven roepen voor ons land, zodat kiezers exact weten wie zich liet beïnvloeden door wie, en wie niet.

Vlaams Belang

Wat betreft relaties met Poetins regering lijkt met name over Vlaams Belang het laatste woord nog niet gezegd. Partijvoorzitter Tom Van Grieken distantieert zich nu wel openlijk van het Mechelse gemeenteraadslid Frank Creyelman, die al vele jaren banden heeft met het Kremlin, maar dat besef komt toch rijkelijk laat.

De voorbije ácht jaar woedde namelijk al een bloedige oorlog in het Donbas-bekken, waar Oekraïners in loopgraven gedood werden door Russische kogels. VB-kopstuk Filip Dewinter had in 2015 - ná de annexatie van de Krim en het neerhalen van vlucht MH17 - in Moskou een breed lachende ontmoeting met toenmalig Doema-voorzitter Sergej Narysjkin. Nog geen jaar later werd Narysjkin de baas van de civiele buitenlandse inlichtingendienst SVR. De SVR werkt nauw samen met de militaire inlichtingendienst GROe, die verantwoordelijk wordt geacht voor de vergiftiging van Aleksandr Litvinenko, de Skripals en Aleksej Navalny.

Uiteraard zouden ook andere partijen in een commissie buitenlandse inmenging transparantie moeten verschaffen over partijbanden met autocratieën - naast Rusland ook China. Het zou een oefening zijn waarbij ze onder ede hun relaties met autocratische regimes moeten aangeven, waardoor kiezers in 2024 een correct geïnformeerde keuze kunnen maken.

Gelukkig hebben wij nog twee jaar om dit debat te voeren en ons historisch geheugen te voeden. De Fransen hebben nog twee weken.