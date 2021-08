Laat ons vermijden dat zij die geloofden in een vrij Afghanistan de prijs daarvoor betalen

De dramatische gebeurtenissen van de laatste dagen in Afghanistan staan op ieders netvlies gebrand. De evacuatie van Europeanen en hun Afghaanse medewerkers is momenteel een topprioriteit en een morele plicht voor alle landen die van ver of dichtbij betrokken waren bij de inspanningen in Afghanistan.

Maar ook voor andere Afghanen die hun land ontvluchten of reeds ontvlucht zijn, moeten de EU-lidstaten een andere politiek ontwikkelen. Deze dagen wordt vaak de vergelijking gemaakt met de val van Saigon in 1975. Na die verloren oorlog hebben westerse landen duizenden Vietnamese bootvluchtelingen opgevangen. Het was het minste wat we nog konden doen.

Jan De Volder. Beeld kos

Iets soortgelijks dringt zich nu op korte termijn ook op voor de Afghaanse vluchtelingen. Sant’Egidio stelt volgende concrete actiepistes voor.

1. Creëer veilige en legale vluchtroutes

Ten eerste moeten voor deze vluchtelingen legale en veilige vluchtroutes worden gecreëerd. We stellen voor dat ons land en andere Europese landen dringend humanitaire corridors openen voor de Afghanen die internationale bescherming nodig hebben.

Samen met haar partners in verschillende EU-staten is Gemeenschap Sant’Egido bereid haar bijdrage te leveren in termen van opvang, private sponsorship en begeleiding bij de integratie. Dit volgens het model van humanitaire corridors voor Syrische en Eritrese vluchtelingen die de voorbije jaren werden gerealiseerd met Italië, Frankrijk en België in samenwerking met verschillende, voornamelijk geloofsgebaseerde organisaties. Zij zijn een model van samenwerking tussen nationale overheden, internationale organisaties en burgermaatschappij voor veilige en gecontroleerde opvang van kwetsbare mensen.

2. Doe meer voor Afghaanse vluchtelingen die al in Europa zijn

Ten tweede kunnen de Europese landen meer doen voor Afghaanse vluchtelingen die al op Europees grondgebied verblijven. De afgelopen jaren vormden Afghanen – na de Syriërs, maar voor de Venezolanen – al de tweede grootste groep asielzoekers in de Europese Unie. Vaak gaat het om zeer jonge mensen, onbegeleide minderjarigen of families met kinderen. Het was een aanduiding van hoe slecht de zaken evolueerden in dat land. Niettemin zagen velen hun asielaanvraag verworpen. Terecht heeft ook de Belgische regering inmiddels ingezien dat in deze omstandigheden afgewezen asielzoekers gedwongen terugsturen naar Afghanistan volstrekt uit den boze is. In de gegeven omstandigheden zou het ook terecht zijn de asielaanvragen van diegenen die geweigerd werden opnieuw te bekijken.

3. Herbekijk de ‘derde veilige landen’

Ten derde is het nodig de regel van de ‘derde veilige landen’ te herbekijken. Omdat dit principe op Turkije wordt toegepast, zitten duizenden Afghanen vast op de Griekse eilanden. Hun asielaanvraag wordt niet eens in overweging genomen. Onze vrijwilligers die deze zomer vanuit ons land op Lesbos en elders in Griekenland actief zijn, kunnen getuigen van de uitzichtloosheid van hun situatie. Wij roepen Griekenland en de andere Europese landen op om dit te herbekijken in het licht van de huidige dramatische omstandigheden. Kan ons land niet meer doen om Griekenland daarin bij te staan?

Tegenover deze tragedie moeten we geen bijkomende barrières opwerpen, maar slechten. Laat ons niet alleen met afgrijzen kijken naar de ontwikkelingen in Afghanistan, maar ook actie ondernemen. Twintig jaar lang hebben westerlingen en Afghanen getracht een vrij en democratisch Afghanistan op te bouwen. Dat project is mislukt. Laat ons vermijden dat zij die erin geloofd hebben de prijs daarvoor betalen.