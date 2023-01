Laat ons alsjeblieft met meertaligheid omgaan op basis van feiten

De tijd dat meertaligheid beschouwd werd als een straf van God voor de hoogmoed der mensen, is voorbij. Zo schrijft Victoria Van Oss in haar deze week verdedigde doctoraatsonderzoek over meertaligheid bij jonge kinderen. Zowat een derde van de kinderen in Vlaanderen groeit meertalig op, tot spijt van wie het benijdt. Laat ons alsjeblieft – in het belang van alle kinderen – daarmee omgaan op basis van feiten en niet op basis van eendagsideeën.

Feit 1: niemand beweert dat het niet belangrijk is dat kinderen in hun jonge jaren Nederlands leren. Onderzoek dat niet enkel over maar met anderstalige ouders praat, bevestigt dat ook zij het belangrijk vinden dat hun kind Nederlands leert voor het naar de lagere school gaat.

Feit 2: kinderen leren in de kleuterleeftijd Nederlands (of een andere taal) vooral door een rijk taalaanbod te krijgen, dat hen direct aanspreekt (en niet over hun hoofden heen gaat), doordat een volwassene bij hen taal uitlokt (bijvoorbeeld door open vragen) en doordat die volwassene gepaste feedback geeft op de taaluitingen van het kind.

Feit 3: uit het voorgaande volgt dat dit best gebeurt door een volwassene die deze taal goed beheerst. Daarom is er bij mijn weten geen enkel onderzoek dat ouders adviseert om met hun kind om te gaan in een taal die zij zelf niet goed beheersen.

Feit 4: kinderen waar thuis de herkomsttaal of beide talen wordt gesproken, doen het in PISA 2018 niet slechter, integendeel.

Feit 5: onze kleuterscholen zijn vaak niet uitgerust om aan de voorwaarden van taalverwerving te voldoen. Een paar jaar geleden deden we onderzoek naar het taalaanbod in de instapklassen van de kleuterschool voor kinderen uit kansengroepen. Daaruit bleek dat het taalaanbod onvoldoende was om de anderstalige kinderen Nederlands bij te brengen. Bovendien was het ongelijk: kleuterleerkrachten hebben onbewust de neiging om een rijker taalaanbod te bieden aan kinderen die zelf het Nederlands beter machtig zijn.

Feit 6: dit komt deels omdat we onmenselijk veel van die kleuterleerkrachten verwachten. Kleuters zitten vaak met 20, 25 of meer kinderen in een klas met één leerkracht. Ter vergelijking: in Duitsland, Ierland en Nederland is dat gemiddeld 8 kinderen. In Estland – zo geroemd om zijn goede resultaten – zijn het er 10.

Feit 7: het curriculum van de kleuters is niet aangepast aan de realiteit van meertalige kinderen en kleuterleraren worden op dat vlak aan hun lot (en hun eigen gezond verstand) overgelaten. Het is tekenend voor de verwaarlozing van de kleuterschool dat het fameuze rapport van de Commissie Beter Onderwijs de kleuterschool amper een paar pagina’s waard vindt en niet veel verder komt dan het advies om de leerplicht nog verder te verlagen zonder veel inzicht in wat er dan op die leeftijd dient te gebeuren en zonder enige verwijzing naar wat we daarover weten uit onderzoek. Meertaligheid is er zelfs maar één zin waard.

Dat is bijzonder ernstig. Wanneer we denken dit op te lossen door kinderen thuis naar Vlaamse televisieprogramma’s te laten kijken, dan is dat niet alleen lachwekkend. Het is schuldig verzuim.