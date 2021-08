‘Laat niemand achter’, dat geldt zeker voor de Afghanen die werkten voor het Belgisch leger

Jeroen Van Horenbeek is politiek journalist bij De Morgen.

België stuurt drie militaire transportvliegtuigen naar de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel om er ‘tientallen’ gestrande landgenoten te evacueren. Dat is de enige juiste beslissing. Nemo resideo, laat niemand achter. Ook niet die mensen waarbij we ons toch de vraag stellen: wat hadden ze, gelet op het negatieve reisadvies, in godsnaam nog te zoeken in een oorlogsgebied vol jihadisten?

Laat niemand achter, dat motto geldt zeker ook voor de Afghanen die werkten voor het Belgisch leger. In mei, ondertussen al vier maanden geleden (!), begon ons land een asielregeling uit te werken voor de Afghanen die Belgische militairen trouw hebben bijgestaan als tolk en fixer. Een belangrijke job in een land waar bijna niemand Engels spreekt. Een levensgevaarlijke job ook. Of gelooft iemand dat de taliban geen wraak zullen nemen op Afghanen die de westerse strijdkrachten hebben geholpen?

In juni, ondertussen twee maanden terug (!), liet minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) weten dat een dertigtal Afghanen mogelijk asiel kon krijgen in ons land. Dedonder vertelde dat ze dat dossier samen met staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) van nabij volgde: “Die mensen verdienen hulp”. Eén tolk had, samen met zijn gezin, al een positief antwoord gekregen en werd geëvacueerd. Daarna werd het, op wat vragen in het parlement na, stil over het lot van onze tolken en fixers.

Vandaag, een dag nadat heel Afghanistan in handen is gevallen van de extremistische taliban, zijn minister Dedonder en staatssecretaris Mahdi ons dus een antwoord schuldig: waar zijn al die andere Afghanen die hun leven riskeerden voor het Belgisch leger? Zijn ze de laatste maanden gecontacteerd en overgevlogen naar ons land, in het besef dat het einde van de Amerikaanse missie in Afghanistan ook wel eens de implosie van het centrale gezag kon betekenen? Voor zover we nu weten niet.

Zijn deze mensen dan vorige week, toen de ene na de andere provinciale hoofdstad werd veroverd door de taliban, met spoed ontzet? Opnieuw: voor zover we weten niet. In het beste geval is een deel van hen geholpen door andere westerse landen. Ze werkten vaak voor verschillende strijdmachten. Cijfers verspreid door weekblad The Economist leren dat buurland Frankrijk sinds mei 625 Afghanen en hun families heeft ontzet. In het slechtste geval dolen onze tolken en fixers radeloos rond op de luchthaven van Kaboel, hopend op een stoeltje in een van de Belgische transportvliegtuigen.

Aan het allerslechtste scenario – op sociale media circuleren geruchten dat talibanstrijders van huis tot huis gaan in Kaboel, op zoek naar iedereen hen ooit heeft dwarsgezeten – durven we niet denken.