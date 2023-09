Laat maar komen, die klimaatopwarming, de wijn in Haspengouw wordt elk jaar beter

Mark Coenen is columnist.

Naar het schijnt was de paniek bij Burning Man afgelopen weekend zo groot dat drie veganisten ten einde raad een loslopende en nochtans goed afgerichte hamster hebben geslacht en ter plaatse hebben opgegeten. Van de honger, dat spreekt. Iemand wou zelfs aan de gluten gaan, maar die hebben ze gelukkig kunnen tegenhouden.

Toen ook bleek dat de yogamatjes niet waterdicht waren zijn trouwens een paar nieuwe hippies ei zo na verdronken: zelfs hun chakra’s maakten water. Iedereen moest op rantsoen en de vrees dat er spoedig een vieze epidemie zou uitbreken omdat alle Porta Potti’s aan het overlopen waren, was groot.

Een bewijs dat het ontregelde klimaat niemand spaart, al kunnen de gestranden in de woestijn in Californië ongetwijfeld spoedig naar huis, als de batterij van hun Tesla opdroogt en de helikopters van de vips weer kunnen landen. De grootste paniek was er in het tentje van de shorters, die door het wegvallen van de wifi pas een dag later de aandelenkoersen konden manipuleren.

In onder meer Spanje en Pakistan en ongetwijfeld nog wat andere doorregende plekken ter wereld zaten ze dit weekend echt met de natte peren: dorpen en mensen weggespoeld, levens die verzuipen in ongeziene modderstromen die huizen en dromen met zich meesleepten in een akelige rotvaart. Het nieuwe normaal: net zoals in de politiek vlucht het klimaat naar extremen. Zeg ik, dit stukje verzinnend, comfortabel gezeten op mijn terras in de blakende ochtendzon, kopje koffie dabei, bij het begin van een nazomerse hittegolf die een dag of tien gaat duren.

Laat maar komen, die klimaatopwarming, fluistert de Jean-Marie Dedecker in elk van ons, de wijn in Haspengouw wordt elk jaar beter en de inktvissen stromen ons binnenkort vanop de pier in Middelkerke, gemarineerd in het tegen dan kokende water van de Noordzee, gewoon in onze kwijlende bek. O heerlijke opwarmende wereld, denkt die etnocentrische malloot glunderend, die net nog de voorzitter van de confederale republikeinen op bezoek kreeg, zijn studentenklak nederig in de hand, wanhopig op zoek naar steun voor zijn als een zandkasteel in elkaar donderend keizerrijk aan de Schelde.

Je kan alleen maar hopen dat al die verzopen captains of industry met te veel vrije tijd in de woestijn van Nevada de gigantische plensbui eindelijk als een wake-upcall zien om hun geld niet meer in de fossiele industrie maar in zonne- en windenergie te steken. Onze toekomst en hun woekerwinsten zitten dáár, niet in vervuilende en klimaatverstorende energiebronnen.