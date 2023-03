Laat discussie over ‘dik’ achterwege en stop vooroordelen bij overgewicht. Laten we investeren in preventie

Het voorbije weekend passeerde een, voor mij toch, ongewone foto de revue bij het doornemen van de kranten. In de media verscheen de foto van een concert van Lizzo. Ik moet toegeven dat ik de Amerikaanse artieste niet kende, misschien tot mijn grote schande.

Hieraan gekoppeld barstte op Twitter een verhitte discussie los omtrent overgewicht en obesitas, vernam ik later in de week. Bijkomend vloeide de voorbije week heel wat inkt en verschenen heel wat woorden op het computerscherm over het woord “dik”.

En laat het nu vandaag Wereld Obesitas Dag zijn. Daarom dus tijd voor een wat meer genuanceerde reflectie bij het probleem overgewicht en obesitas, die ik hoop te kunnen geven.

Laat het duidelijk zijn: sinds meer dan 20 jaar beschouwt de wereldgezondheidsorganisatie overgewicht en zeker obesitas, als een belangrijk ziektebeeld. Overgewicht en obesitas nemen in alle regionen van de wereld epidemische vormen aan. De cijfers liegen er niet om. Bijna 2 miljard mensen zullen aan obesitas lijden in 2035. Het probleem van kinderobesitas zal toenemen met 100 procent van 2020 tot 2025. In 2035 zullen op de wereld 1 op 4 mensen obees zijn. Toch wel vrij dramatische cijfers. Ik werk, samen met een team van ongeveer 20 mensen (obesitas coordinatrices, voedingsdeskundigen, psychologen, kinesisten, verpleegkundigen, endocrinologen, anesthesiologen en chirurgen) in het obesitas centrum in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Wij zien jaarlijks meer dan 1500 mensen voor een behandelingstraject. In ons centrum worden jaarlijks meer dan 350 zwaarlijvigheidsoperaties uitgevoerd.

En inderdaad, het probleem moet meer bespreekbaar worden. “Let’s Talk About Obesity” staat er in grote letters op de website van World Obesity Day. Inspanningen om dit probleem breed maatschappelijk aan te pakken zijn challenging en worden doorkruist door heel wat vooroordelen en misvattingen. En ja, het is goed, dat mensen als Lizzo, een forum krijgen, waarin mensen met overgewicht en obesitas, nu eens niet weeral gestigmatiseerd of gemarginaliseerd worden. De artieste komt nu met een meer positieve boodschap.

Kritische bedenking hierbij is wel dat we overgewicht en obesitas niet moeten beschouwen als een normaliteit. Het verhaal heeft twee belangrijke pijlers.

In eerste instantie zullen we als maatschappij sterk moeten inzetten op preventie van overgewicht en obesitas. Actueel wordt er vooral ingezet op de gevolgen van overgewicht en obesitas in ons gezondheidssysteem. Dit kost de maatschappij tonnen geld. Mensen met overgewicht en obesitas lopen een flink hoger risico op vroegtijdig overlijden, hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, beroerte, belangrijke gewrichtsproblematiek, slaapproblemen en heel wat types van kwaadaardige aandoeningen. Op psycho-sociaal vlak worden dikwijls een lagere levenskwaliteit, angststoornissen en depressie gezien. Ook de werkongeschiktheid is hoger bij deze groep. En uit ervaring leren we in ons centrum dat mensen met overgewicht en obesitas vaak al jaren kampen met dit probleem en heel dikwijls “een zware rugzak” (zo benoemen onze psychologen dit in ons centrum) met zich meedragen op psychosociaal vlak. Een breed maatschappelijk gedragen visie op food marketing, een belangrijk oorzaak van obesitas, is er niet echt. Niet in het minst zijn we de voorbije decennia minder en minder gaan bewegen, waardoor het evenwicht tussen inname en verbruik van energie, de weegschaal nog meer doet neigen naar overgewicht en obesitas.

In tweede instantie moeten we nadenken over de aanpak van de mensen die al obesitas of overgewicht hebben. Nog steeds vinden mensen niet de weg naar een goede gezondheidszorg in dit kader. Heel wat “quick fix- oplossingen” gaan als zoete broodjes de deur uit (vergeef me het lot van deze woordspeling). Als gevolg hiervan komen mensen terecht in een eindeloze spiraal van gewicht verliezen en telkens weer meer bijkomen. Het gevreesde jojo fenomeen.

De aanpak van obesitas is vandaag goed wetenschappelijk onderbouwd. Maar ook hier slagen we er als maatschappij en overheid niet in om voor deze groep patiënten de juiste en vooral betaalbare zorg te voorzien. Een goede aanpak van het probleem obesitas vergt een multidisciplinaire aanpak. Psychologen, voedingsdeskundigen, kinesitherapeuten zijn van cruciaal belang voor een goede oppuntstelling vooraleer een behandeling gestart wordt, alsook nadien. De financiële lasten hiervan worden grotendeels gedragen door de patiënt en in ons centrum in Genk gedeeltelijk door de artsen.

Terugbetaling voor paramedici en psychologische ondersteuning zijn onmisbaar bij een behandeling op een conservatieve of operatieve manier, maar terugbetaling is helaas minimaal. Laat staan financiële ondersteuning om dit alles te kunnen waarmaken als obesitas centrum. Wanneer gekozen wordt voor een operatie hangt er een kostenplaatje aan vast van ongeveer 1300 euro voor het materiaal dat tijdens de ingreep gebruikt wordt. Onze wetgeving voor terugbetaling, daterend van 2008, is niet conform de internationale richtlijnen wat betreft de correcte indicaties voor heelkunde. De kosten voor medicaties, waar de voorbije maanden heel wat om te doen was, zijn grotendeels ten laste van de patient. Zelfs als de correcte wetenschappelijke keuze gemaakt voor een ingreep, moet je nog rekening houden met heel wat verwikkelingen die mogelijks je pad kruisen na de ingreep.

Kortom, laten we de discussie niet voeren over het woord “dik” en vooroordelen en stigmatisering bij overgewicht en obesitas stoppen. Laten we investeren in preventie. En laten we nadenken over goede, kwaliteitsvolle en betaalbare oplossingen voor wanneer het probleem van overgewicht en obesitas zich als stelt. Wetenschappelijk onderbouwde evidentie is er in overvloed. Maar laten we niet opnieuw vervallen in een eindeloos proces van regelnijverheid maar vooral de mens centraal stellen in deze behandeling.