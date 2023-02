Laat de richting van technologie over aan private bedrijven en in het beste geval is welvaart een onbedoeld bijproduct van het winstmotief

Onze welvaart groeit bij gratie van technologische innovatie. Zeker nu de arbeidsbevolking niet meer stijgt en de investeringen al zeer hoog liggen, wordt technologische vooruitgang dé centrale factor in ons economische proces. Niemand trekt in twijfel dat de overheid heel dikwijls een belangrijke rol speelt bij technologische doorbraken. Maar ook private bedrijven en ondernemers kunnen een cruciale rol spelen bij het omzetten van de fundamentele doorbraken in praktisch bruikbare producten en diensten. De private sector is daarom onontbeerlijk bij de integratie van technologische vooruitgang in ons sociaal-economisch systeem.

Bedrijven zorgen dus voor een hoger niveau van praktische technologische vooruitgang. Maar gaat die technologische vooruitgang wel altijd in de wenselijke richting? Omdat bedrijven private aandeelhouders hebben, zullen ze zich bij hun investeringen in nieuwe technologieën vooral laten leiden door de mogelijke winstgevendheid. Soms leidt dit tot goede uitkomsten voor de maatschappij, maar evengoed kan dit ertoe leiden dat er wordt geïnvesteerd in technologie die winst maakt ten koste van maatschappelijke welvaart.

In de farmaceutische sector wordt bijvoorbeeld erg veel geïnvesteerd in winstgevende curatieve geneesmiddelen. Onze huidige economische systeem geeft bedrijven sterke incentives om te investeren in dit soort geneesmiddelen. Het positieve is dat er op die manier betere geneesmiddelen beschikbaar zijn. Het nadeel is dat die in het begin erg duur kunnen zijn door de patentbescherming. In veel gevallen zorgt de overheid of een private verzekeraar ervoor dat dit voor patiënten betaalbaar blijft.

Middelen die ervoor zorgen dat mensen niet ziek worden, leiden natuurlijk tot minder vraag naar lucratieve curatieve geneesmiddelen en zijn daarom relatief minder winstgevend voor farmaceutische bedrijven. Maar hierdoor wordt er te weinig geïnvesteerd in preventieve middelen, zoals bijvoorbeeld vaccins tegen breed verspreide ziektes. Ook een goed uitgedacht beleid dat de kans op diabetes verlaagt is allicht beter voor de bevolking, maar minder winstgevend dan medicijnen die diabetes bestrijden.

In de sector van energie hebben we bijvoorbeeld decennialang te veel geïnvesteerd in bruinkool, steenkool, olie en gas, met zeer complexe technologische oplossingen zoals diepe mijnen, boorplatformen, en schalieolie en -gas. Daarnaast werd er erg veel geïnvesteerd in bijbehorende industrieën, zoals petrochemie, tankstations, pijpleidingen. Energiebedrijven wilden deze uiterst lucratieve investeringen zo lang mogelijk laten renderen. Alternatieven brachten deze winstgevendheid in gevaar.

Maar maatschappelijk was het beter geweest om eerder te investeren in alternatieven. Alternatieve energiebronnen leiden niet alleen tot minder externe effecten, zoals klimaatopwarming, bodemverontreiniging of internationaal conflict, maar ook tot een goedkopere en meer gelijke verspreide energievoorziening. We staan nog maar aan het begin van de energetische revolutie, maar nu al zijn wind- en zonne-energie goedkoper en betrouwbaarder dan nucleaire energie, laat staan energie uit of olie of gas.

Ook sociale media en artificiële intelligentie zijn vooral gericht zijn op het maken van winst. Sociale media hebben het potentieel om ons dichter bij elkaar te brengen, maar de door winstbejag aangevuurde oorlog om onze aandacht en de daaruit voortvloeiende ultraprofilering van de toegang tot informatie heeft vooral gezorgd voor een fnuikende polarisatie. Artificiële intelligentie heeft veel mogelijkheden maar dreigt ook de echte menselijke intelligentie te verminderen, zodat over een paar jaar niemand nog in staat is zelf iets te bedenken, laat staan het uit te drukken in een tekst.

Daarom moeten maatschappelijk debat en de overheid een rol spelen in het richten van innovatie. Het is de overheid die preventieve geneeskunde op de agenda plaatst, die het kader creëert voor de energetische revolutie, en die aan automatisatie richting zal moeten geven. Eindelijk begint de overheid ook te begrijpen dat er richting moet worden gegeven aan de werking van sociale media en artificiële intelligentie.

Laat de richting van technologie alleen over aan private bedrijven en in het beste geval is maatschappelijke welvaart een onbedoeld bijproduct van het winstmotief. In het slechtste geval eindig je met een ineffectief gezondheidssysteem, een zelfdestructief energetisch systeem, een machine voor het vernietigen van zinvolle banen, maatschappelijke polarisatie en individuele afstomping. Tijd om te besturen, zou ik zeggen.