Laat de Herman De Croo in u naar boven komen

Bruno Struys is journalist bij De Morgen.

Hoe herkent u vier Nederlanders op café? Ze bestellen één pint, met vier rietjes. U kent zeker een betere, maar ondertussen is het duidelijk dat Hollandermoppen gewoon niet kloppen.

Op dit moment staat bij ons de teller van 1212 voor Turkije en Syrië op iets meer dan 8 miljoen euro. In Nederland zit Giro555 al boven de 100 miljoen. Het is geen wedstrijd, maar het toont dat we best wel guller kunnen zijn.

Bijna een maand na onze noorderburen hebben ook wij nu onze benefietshow. Het nadeel daarvan is dat de ophaling weleens kan tegenvallen. Ten eerste omdat we al via andere kanalen hebben gedoneerd. Het was ontroerend hoe overal lokale initiatieven ontstonden, vaak ook gedragen door Turkse of Syrische Belgen, maar zeker niet alleen door hen. Hoeveel baklava’s kan men eten, hoeveel baba ganoush kan men dippen?

Gegeven is gegeven, dus het maakt niet uit dat het niet zichtbaar is in de 1212-teller, maar een grote nationale campagne had op dat moment wel een vliegwiel kunnen zetten op die bereidheid om te geven.

Ten tweede kan het totaalbedrag tegenvallen omdat de urgentie in de hoofden van de Belg wat weg is. Nochtans komt het niet te laat. De overlevers van de aardbevingen zitten nog jaren in de miserie. Alles zijn ze kwijt.

Ten derde is ondertussen gebleken dat de humanitaire hulp maar moeilijk de bevolking in Syrië bereikt. Grensposten zijn geopolitieke machtsmiddelen en het getroffen gebied, zoals de regio Afrin, is in handen van soennitische rebellen, die bepaalde groepen zoals de Koerden misbedelen.

Dat maakt wantrouwig en het is sowieso voorspelbaar dat er verhalen zullen opduiken over fraude. Ook al werkt 1212 ook in Syrië met erkende organisaties en hebben de mensen daar evenveel recht op hulp.

Vertrouwen komt te voet, en gaat te paard. Dat we met die uitdrukking geen draf maar wel galop bedoelen, moet ook een bekende paardenliefhebber uit Brakel hebben geweten. Nu zijn pensioen als Kamervoorzitter in opspraak komt, belooft Herman De Croo om het bedrag te schenken aan een goed doel. Het is natuurlijk lekker wegschenken, met geld dat u eigenlijk niet toekomt.

Toch, zonder cynisme, valt het te hopen dat De Croo’s gulheid aanstekelijk werkt. Het is nodig. Zijn gênante geste bewijst ook opnieuw dat profileringsdrang u tot een wilde weldoener kan maken.

In zekere zin is dat ook wat muzikanten met benefietsingles doen, zoals verderop in De Morgen staat: ‘Zolang hun ego niet aan de haal gaat met het moreel kompas.’ Dat geldt ook voor ministers, van wie we van warmste weken weten dat ze nogal graag met belastinggeld zwaaien. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) gaf meteen na de aardbeving al het slechte voorbeeld door bekend te maken dat ze 4 miljoen euro hulp naar Syrië stuurt, heel mooi, tot bleek dat het bedrag sowieso al ingeschreven was voor die regio. Het is natuurlijk lekker wegschenken, met geld dat u al eens eerder hebt gegeven.

Bent u geen politicus, maar een burger of bedrijf: vraag dat liedje aan, schenk dat bedrag en deel het voor mijn part op uw Instagram of TikTok tot het platform in zijn voegen kraakt. Profileer u op uw donatie tot u Herman De Croo doet blozen. En vooral: make Holland look greedy again.

Doe een gift op het 1212-rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 of via de website 1212.be. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.