Laat de EU niet de nieuwe postkoloniale macht van Oekraïne worden

De eerste verjaardag van de Russische inval in Oekraïne dwingt ons kritisch na te denken over de lessen die Europese beleidsmakers uit de oorlog in Oekraïne moeten trekken voor de toekomstige relaties van de EU met Oekraïne.

Een eerste les is dat we te lang de rol van de zogenaamde tussenliggende landen over het hoofd hebben gezien. Te lang zijn we bezig geweest de regio te bekijken door het prisma van de competitie tussen de EU en Rusland over hun ‘gedeelde’ nabuurschap. Hierbij waren we zo geobsedeerd door het getouwtrek tussen de EU en Rusland dat we de stem van de zogenaamde tussenliggende landen fataal hebben genegeerd.

Nu we het zeggenschap van Oekraïne met veel bravoure erkennen, groeit het besef dat we beschamend weinig over dit land wisten. En de weinige kennis die we over Oekraïne hadden, bleek bovendien nog onjuist of partijdig. Als we meer kennis over Oekraïne hadden gehad, waren we misschien niet verbaasd geweest over de uitzonderlijke veerkracht van Oekraïne ten aanzien van de Russische militaire invasie. Het land dat wij tot begin vorig jaar kenden als corrupt, disfunctioneel en diep verdeeld, bleek verrassend sterk, institutioneel robuust en herenigd door nationalisme. Het land waarop de EU tot vorig jaar neerkeek omwille van zijn beperkte vooruitgang, grootschalige corruptie en autoritaire trekjes, wordt nu door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geprezen als de leider in de strijd van de liberale wereld tegen de illiberale wereld.

Daarnaast heeft de oorlog aangetoond dat Oekraïners geen Russen zijn. Wij dachten ten onrechte dat Oekraïners en Russen een verwant volk waren. In werkelijkheid zijn ze politiek verschillend geïnformeerd en verankerd in heel verschillende samenlevingen en beschavingen. Wisten wij veel dat Oekraïners hun relatie met Rusland in postkoloniale termen bekijken. Als we dit hadden geweten, zouden we veel gemakkelijker kunnen begrijpen waarom de Oekraïners zo onvermoeibaar het Russische leger blijven bestrijden. Voor het merendeel van de Oekraïners luidt deze oorlog de finale fase in van de driehonderdjarige oorlog van nationale bevrijding tegen de Russen, die zij in 1991 met de ineenstorting van de Sovjet-Unie als uitgesteld, maar niet volledig afgerond beschouwden.

Nu er in Europa stilaan stemmen opgaan om over te gaan tot vredesgesprekken, mogen we die nieuwe kennis niet zomaar overboord gooien. Het spreekt voor zich dat de EU en haar lidstaten aan de juiste kant van de geschiedenis willen staan, en dat zij een aandeel zullen opeisen in een vreedzame oplossing voor de oorlog.

Ongeacht hoe de oorlog zich verder zal ontwikkelen, moeten we begrijpen waarom de Oekraïners sceptisch zullen blijven tegenover oproepen tot vrede, ook als die vanuit Europese hoofdsteden komen. Hoewel Oekraïne de EU ziet als zijn bondgenoot, moeten de EU en haar lidstaten oppassen dat zij Oekraïne niet zullen ontdoen van zijn zeggenschap. Zoals de Oekraïense intellectueel Mykola Ryabchub waarschuwt, bestaat er onder veel Oekraïners de angst dat de vreedzame oplossingen die het Westen zal aanreiken de aloude imperialistische visie zullen weerspiegelen dat de ‘Oriënt’ geen zeggenschap heeft, en dat het land het best af is als het wordt geleid door westerse meesters, vredeshandhavers en bemiddelaars binnen overeengekomen invloedssferen.

Nu de EU zich steeds meer opstelt als een geopolitieke speler, zal ze haar invloedssfeer in om het even welk naoorlogs scenario voor Oekraïne verankerd willen zien. Dit brengt ons bij de vraag welk zeggenschap de EU Oekraïne zal geven tijdens het naoorlogse herstel. De EU zal zich ongetwijfeld willen profileren als een gulle weldoener, die het getroffen Oekraïne wil helpen om zich te herstellen en weerbaar te worden, niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen de duistere krachten van het illiberalisme en de democratische achteruitgang. En natuurlijk zal Oekraïne ook specifieke hulp van de EU aangeboden krijgen om zich voor te bereiden op toetreding tot de EU. Maar welke stem zal Oekraïne krijgen in dit alles? En heeft Oekraïne recht op een stem, of wordt het gewoon geacht om de instructies en eisen van zijn gulle weldoener zonder enige wrok te aanvaarden en op te volgen?

De kans is vrij klein dat Oekraïne in de nabije toekomst lid wordt van de EU. Het lijkt veel waarschijnlijker dat Oekraïne uiteindelijk gefrustreerd zal raken ten aanzien van de EU, omdat het toetredingsproces door gebrek aan vooruitgang in een langdurige impasse terecht zal komen. Onder dergelijke omstandigheden dreigt er vanuit Oekraïne kritiek te komen op de EU, die het zal bestempelen als een postkoloniale macht die de stem en de zeggenschap van zijn ondergeschikten negeert. Als Oekraïne uiteindelijk samen met Moldavië vast komt te zitten in de wachtkamer van de EU, ontstaat mogelijks een explosieve situatie voor de EU. Vastzitten in de wachtkamer is niet waarvoor Oekraïne momenteel zijn zonen en dochters laat sterven op het slagveld. Laten we daarom lessen trekken uit de Russische invasie van Oekraïne. Het is tijd dat de EU kritisch nadenkt over haar uitbreidingsbeleid en een stem geeft aan degenen in haar wachtkamer.