‘Laat ChatGPT het schrijven.’ Wat betekent die gedachte voor vaardigheden van leerlingen?

Orhan Agirdag is professor in de pedagogische wetenschappen (KU Leuven) en auteur van Onderwijs in een gekleurde samenleving.

Terwijl de eerste schoolbel van het nieuwe schooljaar luidt, kondigt deze niet alleen de terugkeer van leerlingen met hun rugzakken vol boeken aan, maar ook de komst van een nieuwe digitale vriend: generatieve AI, met name ChatGPT. Nog geen jaar na haar release tonen de eerste grootschalige enquêtes in de VS aan dat een meerderheid van leerlingen én leraren al gebruikmaakt van ChatGPT. Zelden hebben we een technologie gezien die zo snel ingeburgerd raakte in het onderwijs.

Vaardigheden

Zoals bij alle technologische innovaties wordt AI verwelkomd met morele paniek. Vorig schooljaar lag de focus in discussies over ChatGPT voornamelijk op plagiërende studenten. Een nog onderbelicht, maar wellicht groter gevaar is de mogelijkheid dat we in de toekomst minder bekwaam zullen worden in vaardigheden zoals schrijven, informatie verzamelen en problemen oplossen als we deze vaardigheden niet meer zelf uitoefenen. Als het idee ‘je kunt het altijd googelen’ al negatieve gevolgen had voor ons kennisniveau, wat betekent dan de gedachte ‘laat ChatGPT het maar schrijven’ voor onze fundamentele vaardigheden?

Daarom moeten we van meet af aan benadrukken dat generatieve AI geen vervanging is van goed onderwijs of bedreven leraren. Maar het is wel een instrument dat we kunnen inzetten om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden beter te ondersteunen. De eerste onderzoeksresultaten tonen immers de ongelooflijke mogelijkheden van deze technologie aan. ChatGPT scoort zeer goed op intelligentietesten, slaagt vlekkeloos voor examens om een licentie voor advocaat (BAR) of arts (USMLE) te halen, en haalt de hoogste scores op allerlei centrale examens. Mensen die ChatGPT als hulpmiddel gebruiken, schrijven betere stukken dan zij die dat niet doen. Er blijkt echter telkens een grote kloof tussen wat de gratis versie (GPT-3.5) en de betaalde versie (GPT-4) kan bieden. Om te voorkomen dat alleen leerlingen die zich geavanceerde AI kunnen veroorloven de beste resultaten behalen, zullen onderwijsinstellingen een abonnement op ChatGPT moeten overwegen.

Meertaligheid

Want kansengelijkheid is dan ook een ander cruciaal aspect. Vandaag de dag zien we dat kwetsbare leerlingen minder vaak kwalitatieve feedback krijgen, dit door onbewuste lage verwachtingen, maar ook omdat goed feedback geven arbeidsintensief is. ChatGPT heeft minder last van dergelijke lagere verwachtingen en kan quasi elke taak voorzien van hoogwaardige feedback, dit zowel op taal als inhoud.

Ook op vlak van meertaligheid zijn er enorme kansen. Meertalige capaciteiten van leerlingen worden vandaag de dag amper benut in het onderwijs. Zelfs als we dat zouden willen doen, spreken de leraren meestal niet de vele talen die hun leerlingen spreken. Maar met ChatGPT kunnen we de stelling van Pythagoras eenvoudig laten uitleggen in talen als Turks, Darija of Swahili. Meertalige instructie leidt tot betere resultaten, dat is de robuuste conclusie van wetenschappelijke studies.

Maar om deze meertalige potentie van AI te benutten moeten we wel afstappen van de vastgeroeste eentalige ideologie in het onderwijs. Door leerlingen hun moedertaal te verbieden – zoals Dirk Van Damme en Ben Weyts het voorstellen – komen we er absoluut niet. Onder invloed van deze ideologie verbieden de meeste scholen al twee decennia de meertaligheid van bepaalde leerlingen. Dat heeft ons niets opgeleverd, integendeel.

Tweesnijdend zwaard

Al bij al is ChatGPT op school een tweesnijdend zwaard. Het biedt aan de ene kant enorme mogelijkheden om kansengelijkheid te bevorderen en aan de andere kant bestaat het risico dat afhankelijkheid van AI-tools ons berooft van fundamentele vaardigheden en mogelijk nieuwe vormen van ongelijkheid schept. Daarom is het cruciaal dat het onderwijs en het beleid zelf evolueren. Curricula dienen AI-geletterdheid meer te benadrukken zodat leerlingen er op een gepaste en ethisch correcte manier mee kunnen omgaan. Ook dienen leraren bijgeschoold te worden, zodat ze AI kunnen inzetten waar het nodig en nuttig is.

Maar bij de integratie van AI moeten we alert zijn op het risico van een ‘AI-kloof’ in het onderwijs, waarbij alleen rijke scholen of studenten toegang hebben tot de meest geavanceerde AI. Als de toegang en competenties niet gelijk zijn verdeeld, riskeren we een nieuwe dimensie van onderwijsongelijkheid te creëren, waarbij degenen met de meeste middelen wederom de grootste voordelen behalen.

Ten slotte, laten we AI vooral inzetten om datgene wat niet goed ging in het verleden (lagere verwachtingen, weinig formatief feedback, niet benutten van meertaligheid, …) te overstijgen en te evolueren naar een meer wetenschappelijk geïnformeerd aanpak in het onderwijs. Want AI is te waardevol om te negeren en te krachtig om ongereguleerd te laten. Het vereist een doordachte en egalitaire aanpak om het potentieel te realiseren zonder onbedoelde negatieve consequenties.