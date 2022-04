Laadpaalstress en elektrische vetzucht worden straks terugbetaald door het ziekenfonds

Mark Coenen is columnist.

De relatieve kalmte in het politieke gekissebis is te danken aan het seizoen: de peilingen zijn weer voor een paar maanden gepasseerd en verteerd en iedereen is met vakantie naar New York. Of gaan skiën.

Sommigen zijn nog altijd onderweg naar Cortina d’Ampezzo en aanverwanten; zij moeten van hun politieke oversten bij elke elektrische laadpaal stoppen om de ongeduldige wachtenden op wat watts keihard uit te lachen. Zeker de auto’s met een Belgische nummerplaat.

Die trendgevoelige sukkelaars zijn allemaal in de val van de mosgroene hype getrapt en staan koukleumend op de parking voor de Gotthardtunnel te wachten op een plaatsje bij de schaarse opladers.

Elke stop is een aanslag op hun gewicht, want wat doe je tijdens zo’n verplichte pauze anders dan een dubbele vol-au-vent met frieten en een milkshake consumeren, met een reepje Toblerone als nagerecht? Flair heeft uitgerekend dat je, heen en weer naar Livigno, per persoon twee kilo aankomt als je met een elektrische auto rijdt.

Moddervet kom je aan in de chalet, waar blijkt dat je niet meer in je skipak kunt. Waarna de early adopter met zijn dure Tesla helemaal aan de drank gaat en de calorierijke raclette niet meer aan te slepen is, waardoor hij zich na een paar dagen van opgeblazenheid gewoon van de berg laat rollen in plaats van op een snowboard, omdat hij daar finaal door is gezakt.

Laadpaalstress en elektrische vetzucht worden straks, net zoals de burn-out, erkend door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en terugbetaald door het ziekenfonds. De eerste dieet- en andere coaches om de slachtoffers vakkundig te begeleiden zijn al gesignaleerd.

Laadpaalkleven is een volgende bedreiging voor het breekbare sociale weefsel van onze samenleving. Blijkbaar zijn er - vooral in de stad - mensen die hun wagen langer dan nodig aan een laadpaal laten staan, waardoor ze andere elektrische noodlijdenden schofferen en irriteren, waarna relletjes dreigen uit te breken en de politie, die al overbevraagd en overwerkt is, alweer overuren moet draaien.

In Nederland riskeert men een boete van 95 euro als men de auto niet meteen na het opladen verplaatst, en aangezien dat een gidsland blijft, mogen we binnenkort dezelfde maatregel verwachten.

Die malle vergroening zal uiteindelijk leiden tot de algehele verpaupering van de hardwerkende middenklasse. Terwijl het simpel is : twintig kilometer per uur trager rijden op de autosnelweg scheelt al een serieuze slok op een borrel.

Niemand die durft te beslissen. Hoelang nog?