Kunnen we wildvreemden blijven inviteren om samen de grilligheid van dit leven te doorstaan?

Jana Antonissen is journalist. Haar column verschijnt wekelijks.

Volgens de letter der wet is de nacht vanaf morgen niet langer afgeschaft. Morgen gaan clubs en danscafés weer open. Ik zal er zelf niet bij zijn, want ik verblijf op het Franse platteland, maar dat geeft niet. Ik heb mijn portie provisorisch feestgedruis wel gehad de voorbije weken.

Begrijp me niet verkeerd, het is geweldig dat dansvloeren weer in gebruik genomen worden. Hoog tijd, zelfs.

Toch schuilde in dit gebrek aan uitgaansmogelijkheden ook een zekere schoonheid; een tikje tragisch misschien, maar toch, mooi.

In het begin was er de geheelonthouding, gekenmerkt door steelse danspasjes in de eigen slaapkamer op daverende sets die eveneens opgesloten sterren-dj’s strijdlustig online gooiden. En herinnert iemand zich die virtuele feestjes nog? Snel dronken worden om vervolgens voor de webcam te doen alsof je prima in je eentje uit de bol kunt gaan.

Vervolgens kwam uitgaan in de illegale sfeer terecht. Ik herinner me geheime Telegram-groepen en hallucinant hoge boetes, brandnetels induiken bij onverwachte bosrazzia’s en grandioos mislukte ontsnappingen via regenpijpen.

Vervolgens evolueerde het pandemische nachtleven naar een semilegale schemerzone. Nadat nachtvlinders met een Covid Safe Ticket zo’n twee maanden mochten doen alsof alles weer bij het oude was, waren daar weer de sluitingsuren en dansverboden, ditmaal vergezeld van een ietwat hypocriet gedoogbeleid voor alles wat zich in privé-eigendommen afspeelde.

Zo werd uitgaan uiteindelijk een ongezien willekeurige aangelegenheid. Geen grootse raves of nachtclubs met een spannende line-up, noch smaakvol ingerichte cocktailbars, maar wel huiskamers, kelders, boekenwinkels, sekswerkercafetaria’s, en verloederde kantoorruimtes vormden de voorbije maanden het decor van mijn vrijdagse nachten.

Bij iedereen die na middernacht nog op pad was, viel een zekere vastberadenheid te bespeuren. De nacht kende altijd al een element van verbroedering, maar de solidariteit om elkaar uit de nood te helpen was ongeëvenaard groot. Het verlangen – vooruit dan, de knaldrang – hing zwaar en zweterig in de lucht.

Nachtwinkels dicht? Dan kopen we toch gewoon een fles rum bij die ene barvrouw in de Alhambra-buurt. Even op de vitrine tikken met een biljet van vijftig, dan doet ze wel open.

Die troep aangeschoten onbekenden die we net voor de deur van het gesloten café aantroffen? Laten we hen uitnodigen voor een after in onze net gerenoveerde woonkamer. Gezellig, toch?

Weldra zijn deze arbitraire nachten een relikwie uit ons gedeelde coronaverleden. Als het van nachtclubuitbaters afhangt, sluiten ze nooit meer hun deuren.

In plaats van te bekvechten over wie het volgende YouTube-nummer mag opzetten, zullen degelijke soundsystems eindelijk weer dreunende bassen door onze lijven jagen. Eindelijk weer zullen we onderdeel van één groot dansend lichaam worden.

Maar kunnen we alsjeblief een beetje van die welwillende willekeur bewaren; kunnen we wildvreemden blijven inviteren om samen de grilligheid van dit leven te doorstaan?