Frederik De Backer is columnist.

Een nieuwe week, een nieuwe mislukte ruimtemissie. Enkele dagen geleden was het nog Elon Musk die 11,4 miljard euro in grote metalen reepjes zag neerdwarrelen, afgelopen dinsdag verloor het Japanse ispace ieder contact met zijn ruimtetuig Hakuto-R. Daarmee voegt de missie zich bij eerdere Israëlische en Indiase eerste-maanlandingen-door-een-particulier-bedrijf-ooit die nooit tot een maanlanding hebben geleid.

Kunnen we ons geld niet gewoon hier op aarde vergooien? En als het per se in de ruimte moet, kan dat dan niet door één enkele organisatie worden gedaan? Dat is nog zo overzichtelijk. Nu zit je met een hoop rijke space cowboys, verspreid over de hele wereld, die om de haverklap allerlei brol de lucht in willen schieten. Intergalactische Fitzcarraldi. Kosmische Couckes.

Bedoeling van de missie was het analyseren van de bodem, de geologie en de atmosfeer van de maan. Hebben ze in Japan nog nooit van Wikipedia gehoord? Blijft men er daar van verstoken omdat niemand ooit uit dankbaarheid voor een goed opstel 10 euro op Jimmy Wales’ rekeningnummer heeft gestort? Het valt er allemaal te lezen, ook in het Japans, ik heb het gecontroleerd.

Aan boord van de Hakuto-R bevond zich ook de SORA-Q, een robot ontworpen door speelgoedbedrijf Takara Tomy, van de Transformers. En inderdaad, op een demonstratiefilmpje is te zien hoe een uit aluminium en plastic vervaardigde, uiteraard met een smartphone te besturen petanquebal uitklapt tot een onnozel kruipdiertje dat is uitgerust met twee camera’s. Zo weet u meteen wat u drie weken na sinterklaas uit uw zoontjes prullenmand kunt vissen.

Er is nog getwijfeld om de maanlander te lanceren à la Hoedje wip.

Ispace wil de bewoners van een toekomstige maanbasis commerciële diensten aanbieden, zoals het verzenden van materiaal voor mijnbouw en het produceren van raketbrandstof. Die maanbasis, zo lees ik al jaren, is ontzettend belangrijk voor onze ontdekkingsreizen naar Mars. De afstand van de maan tot de aarde bedraagt 384.000 kilometer, die van de maan tot Mars minstens 54,6 miljoen kilometer; ik betwijfel of het bereik van een goed onderhouden Volkswagen het verschil zal maken, maar ik ben natuurlijk geen ruimtewetenschapper. Ik word betaald voor mijn jeu de lettres, niet voor mijn jeu de boules.

Het probleem met de verkenning van de ruimte – dat zien we nu ook als gevolg van de oorlog in Oekraïne – is dat ze weinig zin heeft als de verkenners verdeeld blijven. Zolang men aardbewoners ziet als Amerikanen, Russen, Chinezen en waar de rest ook allemaal vandaan moge komen, blijft het een space race zoals die tijdens de Koude Oorlog, met veel verloren geld, te veel verloren levens, en een hoop verloren gevlogen sinterklaascadeaus.