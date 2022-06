Kunnen robots bang zijn? Er zijn belangrijkere vragen over AI

Blake Lemoine, een softwareontwikkelaar van Google, wordt geschorst. Reden is dat hij conversaties met een chatbot, (LaMDA), gelekt heeft en zo de geheimhoudingsclausule heeft geschonden. Intrigerender is dat volgens hem de bot echt angst en pijn ervaart. De vraag of artificiële intelligentie (AI) bewustzijn heeft houdt filosofen en computerwetenschappers al lang bezig. Hoe aannemelijk is de bewering van Lemoine? En hoe relevant is ze?

Zijn en schijn

LaMDA is een voorbeeld van machine learning. Er worden aan de technologie data voorgeschoteld, in dit geval talloze dialogen, waardoor het leert hoe mensen gesprekken voeren. Wanneer Lemoine zelf vragen stelt aan het AI-systeem, kan het systeem antwoorden op een manier die nauwelijks verschilt van hoe mensen antwoorden. Als de Google-medewerker vraagt of het bang was, zegt het dat het vreest dood te gaan. Dat illustreert dat we midden in de zomer van AI zitten. Toch is het erg onwaarschijnlijk dat de technologie van Lemoine écht bang is.

Stel, je bent de Chinese taal niet machtig en wordt opgesloten in een kamer met enkel een boek – het gedachte-experiment is afkomstig van filosoof John Searle. In dat boek staan talloze regels die je zeggen welke zin je het best laat volgen op een andere zin. Buiten de kamer staat iemand die wel Chinees spreekt. Wanneer die een briefje binnensteekt met daarop een Chinese zin, hoef jij enkel het boek open te slaan om te kijken wat je moet antwoorden. Je schuift jouw antwoord naar de persoon buiten de kamer. Je antwoord houdt duidelijk steek, want de persoon buiten knikt instemmend en geeft je opnieuw een briefje. Hier worden zinnen aan elkaar geregen, maar is dit ook een echt gesprek?

Er is een verschil tussen zinnen produceren en die ook begrijpen, net zoals er een verschil is tussen tekens van pijn vertonen en pijn hebben, of bang lijken en echt angstig zijn. De chatbot van Lemoine kan wel pijnsignalen vertonen of zeggen dat het bang is om dood te gaan op een manier die nauwelijks verschilt van hoe mensen pijn signaleren of spreken over de dood, maar daaruit kun je niet afleiden dat de bot echt pijn heeft of bang is. Sterker nog, AI gaat over niets anders dan woorden en signalen, over het bestuderen van teksten en die zo geloofwaardig mogelijk nabootsen. Er zit geen geest in de machine. Achter de dialoog over angst, schuilt geen angst, hoe graag Lemoine dat ook zou willen.

Dingen als mensen zien

Lemoines vergissing bestaat erin dat hij menselijke eigenschappen toeschrijft aan iets niet-menselijk. Dat is niet uitzonderlijk. Mensen schrijven aan goden wraakgevoelens toe en zeggen over dieren dat ze verdrietig zijn. Psychologisch onderzoek leert dat we ook objecten menselijke kenmerken toedichten. Onze hersenen lijken moeilijk te vatten dat ze niet te maken hebben met een mens. In het geval van LaMDA en Lemoine bereikte de output van de chatbot blijkbaar de drempel waarbij Lemoine de aanwezigheid van de chatbot ervaren heeft als die van een echte mens. Is dat noodzakelijk slecht?

De makers van sociale robots maken vaak gebruik van onze neiging iets niet-menselijk menselijke eigenschappen toe te kennen. De robot wordt zo gemaakt dat die op een mens lijkt, waardoor de gebruiker er sneller naar zal grijpen of interactie met de robot makkelijker wordt. Dat kan gevaarlijk zijn. Een hulpzoekende kan zich hechten aan een robot, maar in de war raken wanneer blijkt dat die robot geen mens is. Toch kan de neiging tot vermenselijken ook kansen bieden. Zo kunnen kinderen met een autismespectrumstoornis hun sociale vaardigheden verbeteren door gebruik te maken van op mensen lijkende robots.

Interessant en relevant

De vraag of robots bang kunnen zijn, is fascinerend. Bovendien is ze moreel relevant. Als AI bewustzijn zou hebben, dan opent dat de deur voor het toeschrijven van rechten aan technologie. Dat is althans wat de bestaande morele praktijk leert. Dat mensen en andere dieren pijn en genot kunnen ervaren is niet de enige reden voor ethiek, maar wel een goede basis voor zorg en bezorgdheid.

Maar zover is het helemaal nog niet. LaMDA is niet bang, en het lijkt er niet op dat dit snel zal veranderen. Vandaar is onze oproep: focus niet te veel op sciencefiction, maar wel op AI die al bestaat, en dan vooral op de problemen én voordelen. Bias is het bekendste voorbeeld: sommige systemen werken voor witte mensen, niet voor mensen van kleur. Duurzaamheid is een ander probleem. De ontwikkeling van AI vergt veel energie en gaat gepaard met de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen – een gemiddelde Europese vlucht valt erbij in het niets. Anderzijds bieden bestaande AI-systemen ook voordelen. Ze kunnen het risico op kanker, een pandemie of geweldsdelict accuraat inschatten. Het zijn deze problemen en mogelijkheden die nu relevant zijn, niet de vermeende gevoelens van robots.