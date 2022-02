Kristof Calvo (Groen): ‘Een exitstrategie voor de particratie: ik geef u 5 radicale ideeën’

Kristof Calvo is Kamerlid voor Groen. Op dit ogenblik is hij ook als fellow verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks in Nederland. Voor Rethinking Belgium schreef hij recent een discussienota over politieke partijen en hun financiering.

“Eindelijk verzet een politicus zich tegen de macht van de partijvoorzitters. Een krachtig hoera is op zijn plaats”, aldus Walter Zinzen over mijn pleidooi om de particratie te slopen (DM 9/2). In het leven van een politicus zijn zulke complimenten eerder zeldzaam, dus het is aanlokkelijk om ze zelfgenoegzaam in ontvangst te nemen. Dankjewel, Walter, en tot ziens. Hij vraagt echter expliciet om een antwoord. En, hoewel we allebei de particratie willen slopen, zien Zinzen en ik bepaalde zaken ook enigszins anders.

Waarover zijn we het eens? De particratie is inderdaad een aanfluiting van onze Grondwet. Artikel 42 luidt als volgt: “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Maar in de praktijk zijn onze volksvertegenwoordigers vooral partijvertegenwoordigers, opgesloten in het hokje van een taalgroep, onder curatele van de voorzitters en hun obees partijapparaat.

Anders dan Zinzen suggereert, sta ik niet alleen met mijn pleidooi. In elke partij zijn er politici die dagelijks strijden voor meer parlementaire democratie – vaak om verdere degradatie te voorkomen. Dat het gesprek over de particratie vooral plaatsvindt in de wandelgangen, legt inderdaad een gebrek aan moed bloot. Maar het heeft vooral te maken met de hardnekkigheid van een complex geheel aan formele en informele spelregels.

De particratie gaat immers over (nog) veel meer dan de partijvoorzitters. Het zou trouwens een overschatting zijn van deze generatie voorzitters om de toestand van onze democratie aan hen toe te schrijven. Helaas maakt geen enkele partijvoorzitter voorlopig aanstalten om het echt over een andere boeg te gooien. Nochtans zijn ze zelf de eerste gevangenen van die hypercompetitieve dagjespolitiek, een weinig benijdenswaardige positie.

Politieke sterren op de dansvloer

Oud-journalist Zinzen deelt mijn kritiek op de ondemocratische macht van gecoöpteerd senator (!) Georges-Louis Bouchez (MR). Maar Zinzens opvolgers bellen diezelfde Bouchez voor zowat alles, eerder dan ze verkozen en deskundige backbenchers raadplegen. Hoewel de kritiek op de particratie breed wordt gedeeld, evolueert het mediapolitiek systeem ondertussen in een heel andere richting: weg van de parlementaire politiek naar een 24/7 livestream van Politieke sterren op de dansvloer.

De particratie is ondertussen zo ingeburgerd dat er nog amper denkwerk wordt verricht over hoe een echte democratie er kan uitzien. Het is dus niet alleen een kwestie van niet willen veranderen, maar ergens ook van niet weten hoe. Om te komen tot een exitstrategie voor de particratie hebben we radicale ideeën nodig, die opnieuw aanknopen bij het aloude artikel 42 van onze Grondwet:

1. Parlementsleden zijn vrij. Alles wat niet in het regeerakkoord staat, is een zaak van het parlement. De stemming over het regeerakkoord en de jaarlijkse vertrouwensstemming verloopt geheim, zodat er geen partij- of coalitiedwang bestaat.

2. De partijoverschrijdende stem (panacheren) keert terug. Het promoot samenwerking, geeft bruggenbouwers een duwtje in de rug en helpt komaf te maken met de concurrentie tussen gelijkgezinde partijen en politici.

3. Het verwerven van macht en de impact die daarmee gepaard gaat, verloopt via verkiezingen. Enkel verkozen parlementsleden kunnen nog minister worden. De leidende politieke rol verhuist van partijvoorzitters naar vicepremiers en fractievoorzitters.

4. De hiërarchie tussen de uitvoerende en de wetgevende macht verdwijnt. Kabinetten worden afgeslankt en de ondersteuning van parlementsleden wordt uitgebreid. Er komt één statuut, dus hetzelfde loon, voor ministers, parlementsleden en burgemeesters. Dit is enkel realistisch bij een forse vermindering van het aantal parlementsleden en gemeenten.

5. We democratiseren de interne werking van politieke partijen met ledenraadplegingen, burgerberaden en primary’s. We maken komaf met de partijvoorzitterscampagnes in de periode van regeringsvorming, aangezien dat nefast is voor de zoektocht naar compromissen.

Stap één?

Op dit moment zijn het nog vergezichten. Ik kan Walter Zinzen niet beloven dat ze meteen gerealiseerd worden. Zulke grote, radicale dromen dienen immers opgeknipt te worden in kleine, meer haalbare stappen. Wat is dan stap één? De partijfinanciering hervormen, een voornemen in het Vivaldi-regeerakkoord. Voor die hervorming kan Zinzen op mijn hardnekkigheid en onbuigzaamheid rekenen.

Het is meteen ook mijn oproep aan al die collega’s van wie ik weet dat ze de particratie ook willen slopen. Laten we als parlementsleden de krachten bundelen in het debat over de partijfinanciering. Laat dat het beginpunt zijn van de sloopwerken. Het is onze kans om samen de afslag te nemen richting een echte parlementaire democratie: een democratie met minder geld en minder concurrentie, maar wel een met meer ideeën en meer samenwerking.