Krijgen we in 2024 een zwarte zondag door de stem van de migrant?

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Het zal u misschien ontgaan zijn, maar vorig jaar publiceerde ik mijn eerste boek Groetjes uit Vlaanderen. Een boek over opgroeien in Antwerpen en Vlaanderen tussen 1991, de eerste ‘zwarte zondag’, en de meest recente min of meer onverwachte verkiezingsoverwinning van extreemrechts in 2019. Dankzij de winst van Tom Van Grieken en kornuiten was het verhaal van mijn boek mooi rond en kon ik het indienen bij mijn uitgever. Merci Tom!

Op de eerste pagina van mijn boek staat geen citaat van een of andere filosoof die met een universele wijsheid het boek inleidt, maar wel een strofe tekst uit het nummer ‘Ik ben de zoon van een migrant’ van toogfilosofen The Strangers. Een nummer over de penibele situatie waarin de kinderen van arbeidsmigranten opgroeiden in de jaren 80 in Antwerpen. Zo zongen ze: ‘Wa deej’ m’n ouwers ma on d’ hand deur kind te zijn van ne migrant’, vertaald voor parkingvolk: “Wat deden mijn ouders mij aan door kind te zijn van een migrant.”

Het nummer eindigt met de voorspelling dat er binnen 50 jaar een generatie opstaat die helemaal geen voeling meer heeft met het migratieverleden van hun ouders, dat de integratie zo ver gevorderd zou zijn dat ze zelf zouden stemmen op het Vlaams Blok.

“Stel je voor!”, moeten de muzikanten toen gedacht hebben. Een grapje dat zo ongeloofwaardig moet geweest zijn, dat niemand dit ooit als reële optie beschouwde. Dat iemand met Marokkaanse of Turkse achtergrond zou stemmen op het Vlaams Blok was sciencefiction van de bovenste plank. Het verhaal van E.T. was waarschijnlijker dan dat de wederzijdse afkeer tussen de partij en migranten zou wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Maar zie, enkele dagen geleden liepen mensen met verschillende achtergronden en huidskleuren, drarrie van de buurt, moslima’s met en zonder hoofddoek, allemaal zij aan zij met Dries Van Langenhove - een Filip Dewinter die zijn luier net is ontgroeid - tijdens een protestactie tegen de coronamaatregelen. “We hebben een gemeenschappelijk doel, dit overstijgt politiek”, verdedigden sommigen zich. De tijd dat Vlaams Blok ontegensprekelijk de duivel was van zowat iedereen met buitenlandse achtergrond, is voorgoed voorbij.

Er is een duidelijke witwasoperatie aan de gang ter voorbereiding van de verkiezingen in 2024. Filip Dewinter gaf in Terzake toe dat je vandaag niet om de diverse samenleving heen kunt. Hij stond zelfs op een zucht van een verontschuldiging voor racistische uitspraken uit het verleden. Hij kwam zo aaibaar over dat de vechthond van weleer een schattige puppy leek. Dat zal niet toevallig zijn, want net het imago van Dewinter is een van de grootste struikelblokken voor Bart De Wever om met Vlaams Belang in zee te gaan.

Ik ben benieuwd wat de volgende stappen zijn in de witwasoperatie. Slaagt Vlaams Belang erin de corona-onvrede binnen allochtone gemeenschappen te exploiteren? Zien we in 2024 Dries met flyers leuren in shishabars in Borgerhout? Filip Dewinter die komt speechen in de moskee?

Krijgen we in 2024 een zwarte zondag door de stem van de migrant? Hahaha! Natuurlijk niet! Hoop ik.