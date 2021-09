Kompany heeft meer EQ in zijn linkerteen dan de meeste van zijn sectorgenoten in hun hele lijf

Mark Coenen is columnist.

Het mooiste sportmoment van afgelopen, overdadig met topsport overladen weekend was een persconferentie: die van Vincent Kompany, na de ruime zege van Anderlecht tegen KV Mechelen. Daarin kondigde hij aan dat de assistent-trainer van de ploeg, Welshman Craig Bellamy, out was met een depressie. Het monster is terug daar, zei Kompany geëmotioneerd.

Hij had lof voor Bellamy’s openheid en hij benadrukte dat gezondheid en het leven veel belangrijker zijn dan voetbal. Waarmee Kompany nog maar eens bewijst dat hij meer EQ in zijn linkerteen heeft dan de meeste van zijn sectorgenoten in hun hele lijf.

Zeker in de sport is spreken over psychische problemen zeldzaam: mannetjesputters met Maserati’s hebben geen faalangst. Uit elkaar knallend van het testosteron roepen dubieuze rolmodellen als Zlatan Ibrahimovic dat ze geen gevoelens nodig hebben en laten daar met aanstellerig haantjesgedrag ook geen twijfel over bestaan. Stoer doen met een paardenstaart: de fans lachen zich kapot, ook zij met kippenborst en ziekenfondsbrilletje die de volgende dag weer spitsroeden moeten lopen op school en niet mogen meedoen met het minivoetbal in de speeltijd.

Tijdens en na de Olympische Spelen werd er voluit lacherig gedaan over Simone Biles, de Amerikaanse turnster die zowat forfait gaf omdat ze mentaal niet was waar ze moest zijn om de moeilijke en gevaarlijke oefeningen te doen. Helemaal overdreven vond ook men de reactie van Nafi Thiam, die na het verlengen van haar olympische titel tranen in de ogen kreeg. Niet van vreugde, maar van mentale en fysieke uitputting. “Ik heb twee moeilijke jaren gekend, met veel hoogtes en laagtes. Ik heb fysieke problemen gehad. En mentaal zat ik niet altijd goed in mijn vel.”

“Stel u niet aan seut, en verman u”, hoorde je sommige commentatoren denken en sommigen schreven het haast op ook. Terwijl iedereen weet dat die types al aan de valium moeten als hun deadline eens een uurtje vervroegd wordt en al buiten asem zijn als er geen roltrap is.

In Het Scheldepeloton, elke maandag op Canvas, zie je hoe sporters het uiterste vragen van zichzelf en soms veel meer, met alle gevolgen van dien. Ook hun entourage is bikkelhard. Om bij The Wolfpack te horen moet je ook elkaar aan flarden willen scheuren, zo lijkt het. Toen Wouter Weylandt naar de begrafenis van zijn vriend Frederiek Nolf wilde gaan, mocht hij niet van ploegleider Patrick Lefevere. Hij moest een koers rijden.

“Ik weet dat niet meer”, hoor je Lefevere zeggen in de documentaire, maar zijn ogen verraden hem. “Stel u voor dat een van uw beste vrienden overlijdt en ge wilt naar de begrafenis en uw baas zegt, nee, blijft gij maar hier. Tja.” zegt de vader van Wouter Weylandt daarop. Lefevere zit in de raad van bestuur van Anderlecht. Zou hij daar ooit Vincent Kompany tegenkomen?