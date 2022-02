Kommil Foo schreef hun grootste hit in krap twee uur: het kan dus

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Inspiratie is voor amateurs, zei Hugo Matthysen al, maar toch kan de kleine vonk van een raar idee een bosbrandje veroorzaken.

Dat bleek bijvoorbeeld uit een verhaal uit Classic Stories op Radio 1, dat ik dinsdagochtend beluister als ik op weg ben het naar ’t Arsenaal in Mechelen om de conceptie en de geboorte van een toneelstuk mee te maken in de krappe tijdspanne van een uur of tien, wat toch ongeveer een wereldrecord moet zijn.

Alles kan inspiratie zijn: blijkt dat Leo Caerts zijn wereldhit ‘Eviva España’ schreef omdat er een stuk autostrade in Spanje openging waardoor de Vlaamse vakantieliefhebber in één ruk tot aan zijn favoriete strand nabij Playa de Aro aan de Costa del Sol kon rijden. En dat het eerst over paus Pius de Twaalfde ging, bewijst verder dat in popmuziek ongeveer alles mogelijk is.

Ook hoe lang je nodig hebt om een meesterwerk te schrijven: daar is geen rechte lijn op te trekken.

James Joyce worstelde 7 jaar en 20.000 schrijfuren met zijn kolossale klassieke ei genaamd Ulysses, Tolkien schreef het slot van In de ban van de ring pas tien jaar na hij aan het eerste hoofdstuk was begonnen.

Rembrandt werkte als een monnik meer dan een jaar aan een stuk aan zijn Nachtwacht, Rubens werkte aan vele schilderijen tegelijk. Hij was een als gek producerende workaholic die ons tienduizend kunstwerken naliet: schilderijen, tekeningen, boekillustraties en hier en daar een wandtapijt, als hij weer eens vijf minuten tijd had, om met Louis Neefs te spreken.

Is een plaat die je in een etmaal in elkaar zet (De Mens deed dat ooit) slechter dan het eindeloos herkauwen van dezelfde riff tot het bloed uit je kapotte vingertoppen spuit? Keith Richards bedacht de riff van ‘Satisfaction’ tijdens een nachtelijke koortsdroom, Kommil Foo schreef hun grootste hit ‘Ruimtevaarder’ in krap twee uur: het kan dus.

Alleen kijkt men dan raar, want velen denken dat creëren zeer moet doen: aan het hoofd, of aan de zitknobbels omdat men zo lang in dezelfde houding heeft gezeten.

In 2008 ondernam Kamagurka een project genaamd Kamalmanak, waarbij hij iedere dag een schilderij schilderde. In totaal 366 schilderijen, want 2008 was een schrikkeljaar. Daar kon zelfs Rubens een fijne punt aan zuigen: maar ook Kama had hulp van helpers, die tekeningen inkleurden.

Het project, gesponsord door Marc Coucke, kreeg naast lof ook veel tegenwind: hoe kan je nu op commando elke dag een schilderij maken?

Massaproductie! Consumptiekunst!

Zelfs Picasso had last van critici die vonden dat het onbetamelijk was dat hij zoveel geld verdiende met een werk waaraan hij hooguit een uurtje had staan verven. Zijn antwoord was dan altijd, sibillijns en slim: “Ik heb er geen uur, maar mijn hele leven lang aan gewerkt”.

Wat nog waar was ook.