Fijn, grof en onbesneden: Frederik De Backer blikt terug op de week. ‘Laten we hopen, ongetwijfeld tegen beter weten in, dat de selectieprocedure op Kleine-Brogel strenger verloopt.’

U mag na het lezen van dit stukje de gazet dichtvouwen en in de vuilnisemmer gooien: alle nieuws is gisteren al door een van onze eindredacteurs verspreid op Discord. Hij zat vast in Freddi Fish en in ruil voor tips van andere gamers heeft hij de halve weekendkrant gelekt. Toen ze het nieuws vernam vloog bij Hilde Van Mieghem het servies door de kamer, John John en Missy kwamen pas tot bedaren nadat hen een trip naar Dadipark was beloofd, en ook de hoofdredactie reageerde geschokt: “Dit is een wake-upcall.”

Komaan, vrienden Amerikanen, wat zijn dat voor Belgische toestanden? Zoiets verwacht je van een stoffig ambtenaartje dat een verkeerde mail opent en vervolgens heel digitaal Antwerpen vergrendeld ziet, niet van de technologisch meest geavanceerde natie op deze aardbol. De sheriff van de wereld stond zo druk met zijn pistolen te zwaaien dat hij niet voelde hoe zijn zakken werden gerold.

En door wie? Niet door een superspion die tussen tientallen laserstralen in heeft moeten kronkelen om toegang te krijgen tot de kluis waar de geheime documenten werden bewaard. Nee, door een extreemrechtse wapenfanaat die heelder dagen van meme naar meme scrolde, slechts weinig affiniteit voelde met zijn regering en online een grote bek opzette. Zo’n beetje ieders neefje dus. Geef maar toe, de omschrijving kwam u bekend voor, u heeft er ook zo een in de familie. Zeker als u Van Langenhove heet.

James Bond. Jason Bourne. Jack Teixeira. Hij heeft er de naam voor, maar nee, het land van Dulles en McCarthy werd verschalkt door een jongen met een smartphone en een fragiel ego. Hoe veelzeggend. Hoe typisch voor deze tijd. Het belangrijkste lek van de laatste jaren was niet bedoeld om een oorlog een beslissende wending te geven maar om te scoren in de chatgroep, bij mensen die hij nog nooit heeft gezien. Namen op een scherm. MaUvEs_aRmY_1070 en Trumpboyke69. Minecraft-maatjes.

Waren er sociale media tijdens de Cubacrisis, de planeet zag eruit als een klokhuis.

Al een geluk dat de inhoud van de documenten niet bepaald wereldschokkend was. Je moet al behoorlijk naïef zijn om te schrikken van het nieuws dat de VS landen onder druk zetten opdat ze naar hun pijpen zouden dansen. Of dat ze iedereen bespioneren, dus ook hun bondgenoten. Of dat in Oekraïne special forces actief zijn van landen die zogenaamd niet rechtstreeks bij de oorlog betrokken zijn. Al die verschillende regeringsleiders gaan nu even op hun achterste poten staan, doen alsof ze de spelregels niet kennen, maar zo werkt het nu eenmaal: iedereen houdt iedereen in het oog. Behalve de jongen in de rode bermuda, international man of mystery Jack Teixeira.

De man werkte als cyber transport systems journeyman – lees: IT’er – op een luchtmachtbasis in Cape Cod, Massachusetts. Je vraagt je af hoe zo’n sollicitatiegesprek verloopt, en of destijds niemand op zijn cv de interesses ‘kritiek op de regering uiten’ en ‘chatten met onbekenden’ met een stift heeft gemarkeerd. Laten we hopen, ongetwijfeld tegen beter weten in, dat de selectieprocedure op Kleine-Brogel strenger verloopt.

Teixeira zal niet de geschiedenisboeken ingaan als de nieuwe Chelsea Manning of Edward Snowden, wier onthullingen een veel grotere impact hadden, maar als de zoveelste verloren gelopen Amerikaanse jongeling. Een banaliteit. Een fait divers in een rode bermuda. Meer nog dan zich afvragen hoe het kan dat het in dezen zo flagrant met de billen bloot is gegaan, moet de machtigste natie ter wereld, íédere natie ter wereld, zich afvragen wat iemand ertoe brengt zijn land te verraden, gewoon om zich gezien te voelen.