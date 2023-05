Kom op, Yves Petry: de wereld is er niet goed aan toe, maar al veel beter dan twee eeuwen geleden

Gerard Govers is vicerector Groep Wetenschap en Technologie aan de KU Leuven.

Schrijver Yves Petry sluit zijn Proust-interview in De Morgen af met: “Ik ken zoveel intelligente, belezen, ontwikkelde mensen die deze samenleving zo beu zijn, daar zulke weerzin voor voelen” en geeft en passant ook het “louter cijfermatig, prestatiegericht denken” een veeg uit de pan, want dat is “zo hol, zo leeg, zo dom”.

Petry’s ongenoegen wordt vooral gewekt door het feit dat de kunsten en letteren naar zijn mening niet de ruimte krijgen die ze verdienen. Maar hij is niet de enige intellectueel die onze maatschappij maar niks vindt: anderen verklaren ons verdoemd omdat er oorlog is in Oekraïne, het klimaat sneller opwarmt dan ooit tevoren en/of omdat de jeugd steeds ongelukkiger zou zijn. Voorwaar geen dingen om vrolijk van te worden: een mens zou voor minder naar een ander samenlevingsmodel beginnen te snakken.

En toch. Als we het even, jawel, cijfermatig bekijken, ontstaat er een ander beeld. Is een globale samenleving die de kindersterfte in 25 jaar tijd heeft weten te halveren (van ongeveer 8 op de 100 kinderen naar minder dan 4 op de 100 kinderen) dan echt zo slecht bezig ? Of gaat allemaal naar de vaantjes in Vlaanderen, waar het aantal vroegtijdige schoolverlaters gehalveerd is tussen het jaar 2000 (11,6 procent) en nu (5,3 procent) en waar het aandeel jongeren dat hoger onderwijs kan volgen nog steeds toeneemt ? In India zijn in de afgelopen 20 jaar maar liefst 300 miljoen mensen uit de extreme armoede (minder dan 2 dollar per dag) ontsnapt. Zij kunnen alvast aan een menswaardig bestaan gaan denken in plaats van elke dag opnieuw te moeten nadenken wat ze die dag zullen eten. We zijn dus ver weg van de apocalyptische rampscenario’s die beroepspessimisten als Paul Ehrlich ons decennialang hebben voorgehouden. Dat kan je niet anders dan vooruitgang noemen.

Malaria

Het is dus lang niet allemaal kommer en kwel. Er is belangrijke, meetbare vooruitgang in de wereld, op vele fronten. Maar er is ook nog heel wat te doen: de klimaatproblematiek is écht en we gaan zwaar moeten investeren om dit probleem op te lossen. Het goede nieuws is dat dit intussen ook gebeurt: 2022 was het eerste jaar waarin de globale investeringen in hernieuwbare energiebronnen groter waren dan die de klassieke fossiele bronnen zoals olie en gas. En langzaam maar zeker krijgen we malaria, een ziekte die nog altijd 600.000 mensen per jaar het leven kost, onder controle. Er zijn al 300.000 doden minder dan in 2005 en er komen eindelijk vaccins aan.

Klimaat, gezondheid en andere problemen zullen nog grote inspanningen vragen. Maar als intellectuelen ons voorhouden dat de samenleving de moeite niet is, hoe kunnen we dan verwachten dat de gewone burger zich voor die samenleving (en voor zijn eigen welzijn) zal engageren en de inspanningen wil opbrengen om onze problemen op te lossen? De samenleving geen toekomst toedichten is niet enkel intellectueel oneerlijk, het is ook een zelfvervullende voorspelling en die zijn best te mijden. Dus kom op, Yves: de wereld is er niet goed aan toe, maar al veel beter dan twee eeuwen geleden. En het kan nog veel beter. Maar dan gaan we er ook zelf werk van moeten maken.