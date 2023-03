Kolonel Kate Middleton en het fotogeniek kijken of nergens wat te amputeren valt

Wanneer straks Russisch schroot door onze straten rammelt, de kromgebogen loop gericht op onze nationaalsocialistische waarden, zijn de leden van ons koningshuis dan werkelijk de eersten die we optrommelen? Ruilt kapitein-ter-zee Laurens van Saksen-Coburg de kluif terstond voor een sextant? Voorziet kolonel van de Medische Component van Defensie Astrid, prinses van België, ieder veldhospitaal nog voor het vallen van de avond van gaas en bedpannen? Buigt generaal van land- en luchtmacht, admiraal van de zeemacht, opperbevelhebber onzer onversaagde strijdkrachten koning Filip zich over landkaarten en strijdplannen?

Of is al dat gepronk met baretten dikke zever?

Om de zoveel maanden zie je hen in kranten ergens in een bos soldaatje spelen. Afgelopen zomer was het nog onze toekomstige vorstin Elisabeth die, op kamp met de Koninklijke Militaire School, van piefpoefpaf mocht doen, deze week stond haar Engelse tegenhanger, kolonel Kate Middleton, inmiddels ook alweer twaalf jaar aan de gouden kooi gekluisterd, in een ondergesneeuwd veld fotogeniek te kijken of nergens wat te amputeren viel. Dat moet je onze poppenkast wel nageven: hier krijgen ze tenminste nog af en toe een stuurknuppel in handen geduwd, of een defecte mitraillette; over de plas schieten ze met de vingers.

Je zal maar soldaat zijn, een echte, niet zo’n gek waar ze geen weg mee wisten op school en dan maar een carrière in camouflagekleuren aanrieden, al jaren je stinkende best doend voor die strepen op je schouder, om dan te moeten salueren voor zo’n mater gloriosa die ze één keer per jaar van onder haar stolp halen. Of voor zo’n porseleinen cherubijntje genre prins Harry; mij maak je niet wijs dat die vijfentwintig talibanstrijders tweeënzeventig maagden tegemoet heeft geschoten. Met die huid? In die zon? Het vijfde wiel aan de gouden koets, al achtendertig jaar pruilend voor het vaderland?

Het moet een vreselijk leven zijn, daar onder de kevers in Laken of onder wat het ook is dat ze in Buckingham Palace aan het plafond hangen, de voorhuiden van tegenstribbelende stamhoofden uit de koloniën of anderszins. Perpetueel bekomen van alweer een zoveelste strontvervelende ceremonie of inhuldiging, zonder ook maar één niet binnen een namiddag met belastinggeld bijeengekocht levensdoel, op blijven ademen na. Wie doet men een plezier met deze verkleedpartijtjes? Eens langsgaan bij het leger spreekt dan nog enigszins tot de verbeelding, je weet nooit dat het schietterrein afbrandt, maar hoe fake je interesse, laat staan enthousiasme, in pakweg de suikerfabriek van Tienen? Verlos hen uit deze hel en ons van de hel ze te moeten bekostigen. Dan regel ik mijn bedpan maar zelf.