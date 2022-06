Meten is weten, predikt onderwijsminister Weyts (N-VA). De slechte scores voor wiskunde zijn te wijten aan ‘slechte leerkrachten én in het bijzonder de lerarenopleidingen die onvoldoende zijn geactualiseerd’. Mijn hart bloedt, evenzeer als de harten van al mijn collega-lerarenopleiders.

Ik geef u enkele cijfers. Ik zag mijn aanstellingspercentages per opleidingsonderdeel jaar na jaar dalen. Over een periode van tien jaar liefst met 44 procent, wat wil zeggen dat ik 44 procent meer opleidingsonderdelen moet opnemen om een volledig loon (barema 502) als lerarenopleider te mogen ontvangen. Op dit ogenblik is een opleidingsonderdeel (of ‘vak’ in de volksmond) gemiddeld 4,14 procent waard (3 ECTS), wat wil zeggen dat we als lerarenopleiders maar liefst tien vakken extra moeten opnemen per academiejaar ten opzichte van tien jaar geleden om van een volledige aanstelling te kunnen ‘genieten’.

Het gesloten-enveloppesysteem zorgt ervoor dat er financieel geen tegemoetkoming is voor alle hogescholen samen, die de laatste jaren meer dan 20 procent studenten extra over de vloer hebben gekregen. Goed nieuws, zo denken we dan, meer studenten is meer geld, maar er is geen enveloppe met geld gevolgd voor deze aangroei, waardoor lerarenopleidingen eigenlijk 20 procent minder middelen hebben gekregen per ingeschreven ‘kop’. Je moet maar durven! U bezuinigde 20.000.000 euro (dat is nog eens een echt getal zie!) op ons onderzoek, iets waar we in de lerarenopleidingen zo trots op zijn, want het is zo bijzonder en uniek omdat het professioneel (niet academisch) en geactualiseerd is, zoals u zelf zo mooi zegt, maar dan in negatieve zin.

Koken kost geld, mijnheer de minister, dus geef ons alsjeblief de financiële middelen terug, die u en uw collega’s (onder anderen Crevits) hebben afgepakt. We denken aan het herintroduceren van de flankerende middelen, om studenten die net dat ietsje meer ondersteuning nodig hebben, op weg te helpen; sloop het perverse ‘gesloten-enveloppesysteem’; geef onze onderzoeksmiddelen terug; geef ons ademruimte en zuurstof door studenten per kop billijk te vergoeden... Investeer in uw mensen en jaag ze niet weg!