Koen Schoors over de zin en de onzin van sancties tegen Rusland: ‘De langzame achteruitgang lijkt ingezet’

Koen Schoors is econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Zijn column verschijnt vierwekelijks. ‘Rusland stagneert sinds de annexatie van de Krim. Nu lijkt de langzame achteruitgang ingezet.’

Er is al veel inkt gevloeid over de zin en onzin van de sancties tegen Rusland. Velen verwachten dat sancties in staat zijn een gesanctioneerd regime snel van koers te doen veranderen, te verzwakken of te laten ineenstorten. Dit is helaas te hoog gegrepen. Sancties hebben vrijwel nooit een dergelijk effect, en al zeker niet als het gaat om een groot land met veel reserves, zoals Rusland. Autocratische regimes slagen er meestal makkelijk in om de schuld voor sancties die hen treffen in andermans schoenen te schuiven. De sancties liggen volgens het Russische regime immers niet aan de annexatie van de Krim, de jarenlange bezetting van een deel van Donetsk of Loehansk, of de huidige invasie van Oekraïne, maar aan kwaadwillige buitenlandse mogendheden die Rusland willen onderwerpen of zelfs vernietigen. Wat propagandasuiker erover en de bevolking slikt het als zoete koek. Op die manier slagen autocratische regimes erin een gemeenschappelijk vijandbeeld in stand te houden en zo hun eigen inherent wankele positie te verstevigen.

Je kunt ervan dromen alleen de verantwoordelijke kliek te sanctioneren, en niet de bevolking van het gesanctioneerde land. We hebben geprobeerd om de oligarchen en politici die sterk verbonden zijn met de agressieve beleidskeuzes rechtstreeks te treffen door hun tegoeden te bevriezen, eigendommen aan te slaan en ze uit te sluiten van westerse financiële markten. Dat is allicht vervelend voor de getroffen personen, maar het vergroot ook hun economische afhankelijkheid van het regime. Bovendien creëren sancties altijd prijsverschillen tussen de binnenlandse en buitenlandse markt. Dit creëert opportuniteiten waaruit gehaaide zakenlui met de juiste politieke connecties gewoonlijk een slaatje slaan en zo de kliek rond het regime verder verrijken. Op korte termijn leiden sancties er dus dikwijls toe dat de getroffen regimes sterker worden en zichzelf ingraven in het grote eigen gelijk.

Sancties werken wel als een signaal: ze geven een duidelijk teken dat een bepaald gedrag internationaal niet wordt getolereerd. Dit signaal is sterker naarmate er meer landen meedoen met de sancties. Het feit dat heel wat belangrijke handelspartners van Rusland, zoals China of India, de sancties niet onderschrijven verzwakt helaas het sanctiesignaal. Het geeft Rusland de mogelijkheid om handelsstromen gewoon te verleggen van het Westen naar het Oosten, met op korte termijn een beperkt nettoverlies. China, India en Dubai vinden de verplaatsing van Russische handel en rijkdom prima. Daarnaast wordt het signaal van sancties ook sterker naarmate de sancties ook de landen die ze uitvaardigen pijn doen. Wat is immers de geloofwaardigheid van een straf die de bestraffer niks kost? Het is net de bereidheid om te straffen ten koste van jezelf die ervoor zorgt dat sancties een heldere boodschap sturen: wij zijn het niet eens met je beleidskeuzes en we zijn zelfs bereid om een prijs te betalen om je dit duidelijk te maken. Principes zijn nu eenmaal niet gratis, en de prijs die we ervoor willen betalen bepaalt hun kracht.

Maar de opeenvolgende golven sancties werken vooral op langere termijn. Het bevriezen van buitenlandse reserves, het loskoppelen van de EU van Russische pijpleidingen, en het prijsplafond op Russische olie-exporten, creëren een steeds groter gat in de Russische begroting, die het financieren van de invasie steeds moeilijker maakt. Die technologische en financiële sancties, die erop gericht zijn om de defensieproductie van Rusland te ondergraven, ontzeggen ook private bedrijven de toegang tot technologie en financiering. De verstaatsing van de economie en de hele maatschappij laten Rusland steeds meer lijken op de Sovjet-Unie 2.0. In de rijke buurten in Sint-Petersburg en Moskou lijkt er niets aan de hand, maar krab even aan het oppervlak en je ziet een sputterende economische structuur, haperende gezondheidszorg, imploderende onderwijsinstellingen, morele leegte, een gebrek aan perspectief voor andersdenkenden en een toenemende emigratie van jong talent. Rusland stagneert sinds de annexatie van de Krim. Nu lijkt de langzame achteruitgang ingezet. Sancties zijn een traag werkend gif dat druppel per druppel de energie uit het gesanctioneerde land zuigt. Achteraf zullen we vaststellen: de invasie van Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties hebben Rusland decennia terug in de tijd geworpen en dat heeft het regime vooral aan de eigen keuzes te danken.