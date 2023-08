Klopt het verhaal over de spaarrente en woonkredieten wel? ‘De oplossing bestaat al meer dan 40 jaar’

Financieel consulent Jeroen Kerkhof doorprikt de drogreden van de banken om de rente op de spaarboekjes niet te verhogen.

De tijden zijn veranderd in de financiële wereld. Na jaren van negatieve en lage rentes gaan de rentes nu in stijgende lijn. Op de Belgische spaarboekjes blijven de rentes echter laag terwijl de banken zelf recordwinsten boeken. De publieke opinie ziet dit niet los van elkaar en verwijt de banken graaigedrag. De banken vragen om objectiviteit in de discussie over de spaarrente en wijzen onder andere op de lage rentes op woonkredieten in het verleden. Ondertussen geeft de overheid een staatsbon uit met een gevoelig hoger rendement dan de meeste spaarrentes.

Jeroen Kerkhof is zelfstandig financieel consulent en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel (Econometrie) en UGent (Vastrentende waarden).

Zijn de woonkredieten een probleem?

De banken hebben een aantal valide redenen (zoals de minimumrente, bankentaks en depositogarantie-bijdrage) om te stellen dat ze de spaarrentes niet zo snel kunnen verhogen als de Europese Centrale Bank (ECB). Bij voorkeur wijzen de banken echter naar de woonkredieten aan lage vaste rentes.

Vorige week nog wees Febelfin-voorzitter en KBC-CEO Johan Thijs erop dat de spaarrente slechts heel geleidelijk verhoogd kan worden omdat de rente op woonkredieten voor lange looptijden (tot 20 jaar) laag en veelal vast is afgesloten. Dit is een drogreden, aangezien banken eenvoudige instrumenten ter beschikking hebben om dit risico af te dekken, namelijk renteswaps. In het geval van vaste woonkredieten leggen banken de inkomsten voor langere termijn vast. Stijgen tussentijds de kosten, zoals de rente op de spaarrekeningen, dan hebben de banken een probleem. Hun inkomsten op (woon)kredieten blijven laag en hun uitgaven op (spaar)deposito’s gaan omhoog. Bij een rentedaling geldt uiteraard het omgekeerde.

Dit probleem van vaste versus variabele rente en de impact ervan op de winstgevendheid bestaat al heel lang. De oplossing inmiddels ook al meer dan veertig jaar.

Al in 1982 hebben de ITT Financial Corporation en Sallie Mae de eerste renteswap uitgevoerd. Ondertussen is de markt voor renteswaps uitgegroeid tot de grootste ter wereld. Een renteswap (wissel) is een instrument waar een partij een vaste rente betaalt op een bepaalde hoofdsom voor een bepaalde looptijd (5 jaar, 20 jaar) terwijl de andere partij daar een variabele rente op betaalt. Bijvoorbeeld bij een hoofdsom van 100.000 euro en een vaste rente van 1 procent betaalt de ene partij jaarlijks 1.000 euro. De andere partij betaalt de jaarlijks variabele rente. Als deze een jaar 0 procent bedraagt dan hoeft die partij niets te betalen. Aan de andere kant: als de rente 2 procent bedraagt moet die partij 2.000 euro betalen, enzovoort.

Zo’n geweldig instrument zal wel duur zijn denkt u, maar het tegendeel is waar. Het is kosteloos. De ‘prijs’ is de vaste rente. Die wordt zodanig gekozen dat de vraag naar het ontvangen van de vaste rente gelijk is aan de vraag naar het ontvangen van de variabele rente. Die is jarenlang laag geweest en recent gestegen. Vandaar dat de vaste rentevoeten op woonkredieten recent ook gestegen zijn. De banken zien in de markt wat de vaste rente is die ze moeten betalen om deze te ‘wisselen’ met een variabele rente en passen de rentevoeten van hun woonkrediet hierop aan. Probleem opgelost.

De banken bieden aan de consument een vast rentetarief terwijl zij zelf via de renteswap een variabel rentetarief ontvangen dat stijgt op het moment dat de ECB de rente optrekt.

Wat doen we eraan?

Banken maken momenteel dus zeer aantrekkelijke winsten zonder grote risico’s te nemen of innovatieve oplossingen aan te bieden. Dat schuurt voor veel mensen. Aan de andere kant mogen we niet verwachten dat commerciële ondernemingen zoals banken aan liefdadigheid doen. Hun eerste loyaliteit is aan de aandeelhouders.

Onlangs verwees Johan Thijs naar het feit dat er slechts twee echt Belgische banken over zijn (Belfius en KBC). Hij lijkt daarmee te impliceren dat we er maar beter zuinig op zijn en ze niet te veel lastigvallen. In plaats van de twee grootbanken met fluwelen handschoenen te behandelen, zou de overheid er waarschijnlijk beter voor kiezen om de concurrentie aan te wakkeren. Dit kan op langere termijn door nieuwe spelers en producten op de markt toe te laten om het spaargeld meer te spreiden en de markt en machtspositie van de huidige spelers in te perken. Op korte termijn kan dat onder meer door gelijkaardige producten zoals de 1-jaars staatsbon in de markt te zetten.

De snelle reactie van Argenta, Axa en Deutsche Bank geeft aan dat het werkt. Ze bieden de hogere rente echter wel enkel aan op de minder flexibele termijnrekeningen (en soms enkel gedurende de looptijd van de staatsbon met een minimuminbreng). Dit vereist een actieve reactie van de consument. De passieve spaarrekeninghouder zal (nog) niet worden beloond. De notoir honkvaste Belgische consument zal dan ook met de voeten moeten stemmen door nieuwe producten en spelers de kans te geven. De concurrentie zal de consument ten goede komen.