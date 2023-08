‘Klimaatverandering’ suggereert dat je er geen invloed op hebt, dat het traag gaat en niet zo ernstig is

Volgens Peter Verbiest, klimaatactivist en managing partner van communicatiebureau Bonka Circus, is het hoog tijd dat we de dingen benoemen zoals ze zijn. Zeg dus niet ‘klimaatverandering’, maar zeg ‘klimaatcrisis’. ‘We moeten een taal hanteren die aangeeft dat het de moeite waard is om te vechten voor elke tiende van een graad minder.’

Europa kreunt onder extreme temperaturen. Records worden continu verbroken, en wereldwijd is het het warmste jaar en de warmste maand ooit. Waterbommen zetten streken in Spanje, Italië, China en India blank, en in Canada ging dit jaar alleen al 10 miljoen hectare bos op in de vlammen: het worstcasescenario overtroffen.

En toch… toch blijven we nog vaak praten over ‘de klimaatverandering’. Het wordt dringend tijd dat we gewoon hebben over de klimaatcrisis. Neem het aan van een oude rot in het communicatievak: alleen dán krijgen we het signaal om ons gedrag echt aan te passen.

Bijna dagelijks kom ik in contact met bedrijven, overheden, wetenschappers en journalisten. Telkens als ik hen vraag waarom ze volhouden met het gebruik van het woord verandering in plaats van crisis, dan volgt steevast hetzelfde antwoord: ‘we willen geen angst veroorzaken’ of ‘mensen zouden op termijn afgestompt kunnen geraken door het woord crisis’.

Toch wordt niet geaarzeld om het te hebben over de coronacrisis, de energiecrisis of de economische crisis? En, laten we eerlijk zijn, dat zijn kleutercrisissen in vergelijking met wat er klimaatgewijs op ons afkomt als er geen drastische actie volgt.

Wezelwoord

Waarom niet de zaken gewoon benoemen zoals ze zijn en het woord ‘klimaatcrisis’ gebruiken? ‘Klimaatverandering’ werd overigens bewust als frame in 2011 gelanceerd door de Amerikaanse Republikeinse spindoctor Frank Luntz om het klimaatdebat te de-emotionaliseren en te negeren. Net omdat het niet aanzet tot actie.

‘Klimaatverandering’ suggereert als woord dat je er geen invloed op hebt, dat het traag gaat en ook allemaal niet zo ernstig is. Maar je moet blind zijn om niet te zien dat we die fase al heel lang voorbij zijn. Uit de laatste nationale klimaatenquête (mei 2022) blijkt dat de klimaatuitdagingen de grootste bezorgdheid zijn van de Belgen.

Voor mij is ‘klimaatverandering’ vooral een ‘wezelwoord’, een woord dat de waarheid camoufleert. Stel u eens voor dat we het hadden gehad over ‘de coronaverandering’, ‘de energieverandering’, of de ‘economische verandering’. U zat allicht nog steeds in uw huis, onder een zwak brandend spaarlampje de centen te tellen…

Elke wezenlijke actie, elke gedragsverandering begint met helderheid, duidelijkheid, erkenning. Zonder dat creëer je bij de zwijgende meerderheid nooit echte motivatie om er iets aan te doen, zet je niemand echt aan tot het ontwikkelen van mogelijkheden of maatregelen om er iets aan te doen, en geef je niet het signaal om er echt nu iets aan te doen.

Motivatie, mogelijkheid en signaal. Lees er B.J. Fogg, de internationaal gereputeerde gedragswetenschapper aan de Stanford University, maar op na. Hij beschrijft ze als drie onlosmakelijke elementen om mensen tot een ander gedrag aan te zetten. De keuze voor klimaatcrisis of klimaatverandering is dus allerminst een semantische keuze.

Impact van taal

Het begrip ‘klimaatverandering’ heeft niet de kracht om mensen in beweging te zetten. ‘Klimaatopwarming’ evenmin. Dat bleek uit een studie van onderzoekers van Spark Neuro die in 2019 een onderzoek deden naar de impact van taal in het klimaatdebat. Het begrip ‘klimaatcrisis’ heeft dat wel. En net die actie hebben we nodig.

Laten we dan ook de zaken duidelijk benoemen: we zitten midden in een klimaatcrisis. En natuurlijk moet dat niet tot paniek leiden. We moeten klimaatcrisis steeds koppelen aan een taal die mogelijkheden, effectiviteit en betrokkenheid uitstraalt. We moeten een taal hanteren die aangeeft dat het de moeite waard is om te vechten voor elke tiende van een graad minder.

Met woorden en begrippen als het klimaat redden, de natuur redden, de biodiversiteit redden, klimaatsteun geven, klimaatverantwoordelijkheid nemen, klimaatplannen ontwikkelen en klimaatbuffers ontwikkelen. Net zoals we het deden en doen in de coronacrisis, de energiecrisis, de economische crisis. En waar niemand zich vragen over stelt. Woorden blijven de voorloper van handelen. Ook hier.